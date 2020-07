El MAS pide respetar la fecha de elecciones y dice que un cambio puede generar 'caos' | EL DEBER eldeber.com.bo | 1 hour ago ..., Luis Fernando Camacho; la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Áñez; y el presidenciable Jorge Quiroga, de Libre 21, quien en un inicio estaba... modificar la fecha de las elecciones. Lo hizo el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho; la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine... Compartido: 5.8K

CARLOS MESA Y LIZÁRRAGA PRESENTARON ENCUESTAS (Y NADIE DIJO NADA) www.primeralinea.info | 5 hours ago ...cuadros estadísticos en los que ganaba el MAS, pero en segundo lugar estaba Luis Fernando Camacho. Incluso el candidato a vicepresidente Samuel Doria... Compartido: 283

El MAS denuncia campaña de presión al TSE para su inhabilitación www.la-razon.com | 21 hours ago ...La alianza Creemos, que postula a la presidencia a Luis Fernando Camacho, oficializó este viernes la demanda ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE... Compartido: 145

La propaganda política no cura enfermos, los spots no llenan ollas. En marzo pro… eju.tv | 1 hour ago ...el Covid-19 porque lo importante ahora es salvar vidas. https://t.co/AQhBgnr8Aw Fuente: Luis Fernando Camacho por... Luis Fernando Camacho *Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit... Compartido: 92

Urgent: Evo Sí Again, Trudeau not Again orinocotribune.com | 23 hours ago ..., Luis Fernando Camacho, issued an appeal to the Organization of Americans States (OAS). Camacho, who led the violent coup (backed by Trump, Trudeau and... Compartido: 25

BOLIVIA: PEDRO DORADO HABLA DE LA QUEMA DE LA CHIQUITANIA COMO ANTESALA DEL GOLPE DE ESTADO 18-07-20 radiocut.fm | 2 hours ago ...Pedro Damián Dorado: "La Chiquitania fue incendiada por luis Fernando Camacho". Dorado junto al ex ministro de Minería, César Navarro, logró salir a... pesar del salvoconducto que garantizaba su salida del país. Read more Pedro Damián Dorado: "La Chiquitania fue incendiada por luis Fernando Camacho". Dorado... Compartido: 11

Evo rejects attempt by the right to cancel Arce www.icslatam.com | 3 hours ago ...Presidency with former Santa Cruz leader Luis Fernando Camacho, seeks the annulment of the legal personality of MAS for the same reason. For her part... Compartido: 0

Oficial: o podcast do Giro Latino chegou girolatino.substack.com | 20 hours ago ...governistas. Um consenso, no entanto, é o potencial econômico desse mercado. No Perfil . BOLÍVIA  Luis Fernando Camacho , um dos mentores do... Compartido: 0