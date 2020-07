«La relación que se rompió fue con mi mamá»: Sofía Castro admitió tener mucha cercanía con el expresidente Peña Nieto

La hija de Angélica Rivera dijo que la única separación fue entre su madre y su ex padrastro pero ella sigue siendo muy cercana al exmandatario

Aunque la relación entre Angélica Rivera y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, concluyó al final de su sexenio, la relación entre los hijos de cada uno formó lazos fuertes, tal es el caso de Sofía Castro con el mismo Peña Nieto, pues como evidencia están las diversas fotos en las que ella comparte la cámara con EPN.

Y es que la hija menor de la actriz Angélica Rivera y de José Alberto “El Güero” Castro, sigue manteniendo una relación de cordialidad y de comunicación constante, pues asegura que la única relación que concluyó fue la marital entre su madre y el expresidente, pero que siempre le va a agradecer el apoyo que le dio a sus hermanas y el vínculo con la familia de él. Así lo dijo para la cadena Univisión:

Sofía dijo estar muy agradecida por las experiencias vividas durante su estadía en la entonces residencia presidencial de Los Pinos, y destacó que mientras formó parte de la familia del presidente, aprendió a valorar y a formar un vínculo fuerte con él:

Eso no cambia, el agradecimiento y el respeto hacia él no cambia, y ya los temas familiares obviamente son otras cosas. Pero sí tengo una buena comunicación con él (…) Nunca lo veía yo como ‘el padrastro’, pero al final fue una relación, fue como imposible cortar una relación de tajo así de ‘no, ya no me hables’, después de 12 años cuando hubo un cariño y un lazo familiar

Sofía Castro apuntó a que se encuentra en un estado de madurez en el cual sabe apreciar las buenas relaciones y afirma que parte de ello lo ha aprendido de su madre, quien es la que ha tenido que cargar el peso de la educación de sus hijas por delante:

Dijo que ella ha aprendido a no tomar partido en las relaciones de los demás pues respeta mucho ese espacio, incluido el de su madre, pero que no por ello piensa romper una amistad que tiene con Peña Nieto y dijo que fue “un verdadero privilegio” el formar parte de la familia presidencial. También confesó que las críticas que tuvo que recibir fueron muy fuertes pero que en realidad su familia le ayudó a hacerse fuerte:

Ella es mucho como de tener una buena relación, aprender a perdonar, a prender a sanar y pues también sabe mi mamá que una relación de pareja es una relación de pareja, una relación, por más que suene a película, padrastro hijastra pues es otra cosa (…) Fue algo muy bonito que vivimos, fue un verdadero privilegio y honor, pero sí fue fuerte las críticas y me costó mucho trabajo, la verdad. Me ayudaron mucho mis papás, mis amigos, también Enrique en decir ‘pues no hagas caso, no es para ti’, y a partir de ahí me he hecho más fuerte