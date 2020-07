La solidaridad caracteriza a las y los bolivianos. En tiempos difíciles siempre demostramos hermandad y hoy debemos exteriorizarla donando plasma hiperinmune para que nuestros compatriotas, que padecen #Covid19, tengan otra oportunidad #PrimeroLaVida

Bolívia: Governo taxa como "terroristas" lideranças que lutam por vida e democracia dialogosdosul.operamundi.uol.com.br | 21 hours ago ...universitário e ex-ministro da Economia, Luis Arce, candidato do MAS, lidera com ampla folga todas as pesquisas de intenção de voto. "Hoje, o povo... midiática do governo de culpar o MAS e Luis Arce como se atentassem contra a vida, introduzindo no imaginário coletivo antivalores como se fossem...

Muere diputado suplente del MAS, Jaime Rodolfo Zapata eju.tv | 19 hours ago ...la presidencia por el MAS, Luis Arce, también lamentó la muerte de su correligionario y expresó su solidaridad con la familia del extinto diputado a...

Muy ligeros de pies | EL DEBER eldeber.com.bo | 1 hour ago ...la calaña de Evo Morales y su sustituto circunstancial Luis Arce, arrean a sus turbas de ingenuos seguidores para realizar concentraciones masivas y... país, muy lejos de semejante madurez cívica, políticos de la calaña de Evo Morales y su sustituto circunstancial Luis Arce, arrean a sus turbas de...

TSE admite una nueva denuncia contra el MAS elpais.bo | 23 hours ago ...denuncia que formuló contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta por parte de su candidato Luis Arce Catacora y le dio 48... primera en formular la denuncia en contra el partido azul. Todas las demandas fueron presentadas después que el candidato Arce Catacora comentara...

Nuestras condolencias a la familia del diputado Jaime Rodolfo Zapata Corrales (Q… eju.tv | 21 hours ago ...Luis Arce Catacora y le dio 48... primera en formular la denuncia en contra el partido azul. Todas las demandas fueron presentadas después que el candidato Arce Catacora comentara... candidatura de Áñez www.gente.com.bo | 23 hours ago ...Arce Catacora (MAS). Áñez ganó popularidad cuando fue posesionada como P

Bolívia: governo tenta criminalizar defensores da vida e da democracia - Vermelho vermelho.org.br | 19 hours ago .... A nova alteração, denunciam as entidades populares, se deve ao fato de que o professor universitário e ex-ministro da Economia, Luis Arce, candidato... social Porfirio Cochi, "há uma estratégia midiática do governo de culpar o MAS e Luis Arce como se atentassem contra a vida, introduzindo no imaginário...

Elon Musk and the Overthrow of Democracy in Bolivia - The Bullet socialistproject.ca | 11 hours ago ...get a mere 13.3 per cent, far behind the Movement for Socialism's Luis Arce (41.9 per cent) and the center right's Carlos Mesa (26.8 per cent). The.... Bolivia would not have had an elected government for an entire year. Luis Arce of MAS recently told Oliver Vargas, "We face persecution, we face...

Los que quieren estar al margen de la ley diarionuevosur.com | 22 hours ago ...El Tribunal Supremo Electoral tiene que pronunciarse sobre las denuncias interpuestas contra Luis Arce y el M.A.S, por la divulgación de encuestas... de las obligaciones electorales. Arce Catacora cometió una transgresión que está penada y la misma tiene consecuencias, por eso sorprenden los...

Las AFP, un peligro www.eldiario.net | 7 hours ago ...subiendo. El dinero de la "capitalización individual" fue depositado en los bancos por orden del actual candidato masista Luis Arce Catacora, que luego...

'We Will Coup Whoever We Want': Elon Musk and the Overthrow of Democracy in Bolivia www.resumen-english.org | 20 hours ago ...Áñez will get a mere 13.3 percent, far behind the Movement for Socialism's Luis Arce (41.9 percent) and the center right's Carlos Mesa (26.8 percent... October 18. Bolivia would not have had an elected government for an entire year. Luis Arce of MAS recently told Oliver Vargas, "We face persecution, we...