Largas filas de autos en el cuarto anillo debido al asentamiento de ambulantes

Hoy arrancó la atención formal en la feria Barrio Lindo

En los alrededores de la feria de Barrio Lindo en Santa Cruz, se registran largas filas de autos debido a que en la acera y parte de la avenida están asentados los comerciantes ambulantes, pese a que es ilegal debido a que no cumplen con las medidas de bioseguridad.

Durante la cuarentena de igual forma realizaban estos asentamientos que eran potenciales focos de contagio, ya que la mayoría de las personas no contaban con medidas de bioseguridad, algunos de los que portaban su barbijo no eran los adecuados, ya que no cubrían como deberían, lo que exponía la seguridad de su salud y de quienes se encontraban en los alrededores.

Video: Unitel

