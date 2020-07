Lea Michele, Chris Colfer y parte del elenco de Glee rindieron homenaje a Naya Rivera

Los compañeros que compartieron el éxito y los sets de grabaciones de la popular serie musical han compartido emotivos mensajes para honrar la memoria de la fallecida actriz de ascendencia boricua

La serie fue emitida con éxito de 2009 a 2015 (Foto: Fox)

Seis días de búsqueda que concluyeron en el hallazgo del cuerpo de Naya Rivera en las aguas del Lago Piru, en California, fueron momentos de agonía para familiares, compañeros y seguidores de Naya Rivera, la estrella de ascendencia puertorriqueña que salió a navegar la tarde del miércoles 8 de julio al lado de su hijo Josey Hollis.

Este 13 de julio, día en que fue rescatado el cuerpo de la actriz y cantante, se cumplieron también siete años desde que las autoridades de Vancouver encontraron el cuerpo sin vida de Cory Monteith, otro integrante del elenco principal de la serie Glee, en donde Naya se proyectó internacionalmente y se ganó la simpatía del público.

En este día fatídico, la actriz Lea Michel reapareció en redes sociales, mostró su solidaridad con sus ex compañeros de la ficción musical y rindió un emotivo y silencioso homenaje a Naya y Cory en su cuenta de Instagram.

Cory Monteith y Lea Michele eran pareja cuando el actor fue encontrado sin vida en un hotel de Vancouver (Foto: Fox)

Con una tercia de stories la actriz que también formó parte del cuadro de actores principales de la trama rindió homenaje a su memoria con unas imágenes en blanco y negro donde aparecen Naya y Cory en los tiempos en que grababan el exitoso programa.

En la primera foto compartida se puede observar a Cory, quien usa un traje y sostiene un ramo de flores en un puente de Central Park. El actor falleció en 2013 a los 31 años a causa de una sobredosis de heroína y una congestión alcohólica, luego de luchar con las adicciones por años e incluso tras haber logrado permanecer varios años en sobriedad. En aquel entonces, Lea y Cory eran novios, lo que representó un duro golpe para la actriz.

Cory Monteith perdió la vida a los 31 años a causa de una sobredosis de heroína (Foto: Instagram@LeaMichele)

En la siguiente foto se puede observar a Naya Rivera, en su papel de Santana Lopez, la aguerrida y desafiante porrista latina de la high school, en un encuadre donde mirando hacia abajo.

En la tercera imagen que compartió Lea se le puede ver con parte del reparto de Glee sentados en una embarcación, dando la espalda a la cámara y mirando hacia el horizonte en la playa.

Naya Rivera también incursionó en la música y llegó a lanzar un sencillo Foto: Instagram@LeaMichele)

El elenco de Glee permaneció unido hasta 2015, año en que la serie llegó a su final (Foto: Instagram@LeaMichele)

Estas muestras de respeto surgieron horas después de que Lea Michele eliminara su cuenta de Twitter tras ser atacada por múltiples fans de la serie, quienes le reclamaban su silencio al no emitir declaración alguna tras la desaparición de Naya, quien en 2016 publicó el libro Sory Not Sorry: Dreams, Mistakes and Gowing Up (Perdón, no perdón: Sueños, errores y crecimiento) donde narra su experiencia en los sets de grabación y en su entonces ascendente carrera artística.

En dicha publicación, Rivera cuenta lo difícil que fue trabajar al lado de Lea Michel, a quien tachó de conflictiva y engreída , aunque se sabe que a últimas fechas ambas actrices ya habrían limado asperezas y su relación era cordial.

Naya Rivera reveló en un libro el carácter conflictivo y difícil de Lea Michele (Foto: Archivo)

Lea no fue la única en honrar la memoria de los fallecidos, también otros integrantes del elenco de Glee plasmaron su sentir en sendas dedicatorias.

El actor Joshua Sussman, quien interpretó a Jacob Ben Israel en la serie musical emitida por FOX de 2009 a 2015, también se unió al pésame y expresó sus condolencias en Twitter: “Naya, te echaremos mucho de menos”.

Jane Lynch, quien personificó a la dura entrenadora de porristas, compartió sus condolencias (Foto: Archivo)

Por su parte, el actor Kevin McHale escribió un emotivo mensaje donde establece la conexión que habría entre el recordado Cory Monteith y el hallazgo del cuerpo de Naya: No soy religioso de ninguna manera, pero sería difícil convencerme de que Cory no ayudó a encontrar a nuestra chica hoy . Estos dos, en muchos sentidos, eran las versiones masculinas y femeninas el uno del otro. Muy amables, preocupados profundamente, eran estúpidamente talentosos, la gente más divertida y realmente muy buena.”

Chris Colfer se mostró sentimental y nostálgico en la dedicatoria que escribió en memoria de Naya (Foto: Archivo)

“Descansa, dulce Naya. Qué gran fuerza tuviste. Amor y paz para tu familia”, fueron las palabras que compartió Jane Lynch, quien personificó a la estricta entrenadora de porristas en la serie.

El actor detrás del personaje de Kurt Hummel, Chris Colfer, externó: “ Su belleza y talento eran de otro mundo. Ella dijo la verdad con aplomo y sin miedo . Podría convertir un mal día en un gran día con un solo comentario. Mando todo mi amor a su maravillosa familia y a su hermoso hijo.”

La foto con la que Kevin McHale compartió una emotiva dedicatoria a la memoria de Naya Rivera (Foto: Instagram@KevinMcHale)

“¡Ahora más que nunca debemos levantar a su familia y amigos, especialmente a Josey! Envío mi corazón a ellos…Josey, ¡eres verdaderamente amado por cada persona que ama a tu mami! ¡Te amo Naya!, escribió Alex Newell, quien fue Wade Unique Adams en Glee.

