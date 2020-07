Leyes pide tregua a bloqueadores para solucionar el conflicto en K’ara K’ara

El alcalde del municipio, José María Leyes, pidió hoy una tregua a los bloqueadores para solucionar el conflicto en K’ara K’ara.

“Si no se hace una tregua, si no logramos pactar, Cochabamba va a ir al desastre. Estamos yendo por mal camino, no podemos permitir que los violentos ganen terreno. Tiene que recuperarse la sensatez, la cordura y el trabajo en equipo”, dijo el Alcalde en la conclusión de la sesión del concejo metropolitano.

Tras una reunión de dicho consejo, se determinó tratar, el jueves, un plan de contingencia para tratar la basura.

Desde hace más de una semana, un grupo de manifestantes denominados “autoconvocados” bloquea el ingreso al botadero de K’ara K’ara exigiendo la liberación de sus dirigentes, que se encuentran en la ciudad de La Paz con detención preventiva acusados de terrorismo.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Desde la determinación de esta medida, la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) suspendió el recojo de basura al verse imposibilitada de ingresar al botadero, afectando a todo el municipio.