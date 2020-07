¿Lionel Messi abandona el Barcelona? El misterioso viaje de su padre y el club con el que hay rumores de contactos

Medios europeos aseguran que Jorge Messi se mudará de ciudad para iniciar un traspaso bomba para mediados de 2021, fecha en la cual se vencerá el vínculo del astro con el elenco culé

En Europa continúan los rumores sobre el futuro de Lionel Messi lejos del Barcelona una vez que se cumpla su contrato en 2021. Primero fue Cadena SER que sorprendió con la noticia de que el astro argentino, cansado de los cortocircuitos con la dirigencia y el cuerpo técnico actual del conjunto culé, habría decidido dar marcha atrás con la negociación de renovación del vínculo y estaría pensando seriamente con marcharse del club. En esta oportunidad, Radio RAI y el medio Tuttomercato se hicieron eco del viaje del padre de Jorge Messi a Milán y aseguran que es para acordar el traspaso a Inter.

Según informó el programa El larguero el pasado 2 de julio, el astro rosarino tiene pensado abandonar la institución cuando concluya su contrato. “Las negociaciones habían comenzado bien, pero Messi paralizó la renovación con el Barça”, informó el periodista Manu Carreño, y argumentó: “Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona”.

En su informe, el analista continuó aduciendo que el astro rosarino está cansado y que “nunca quiso convertirse en un problema” para el Barcelona. “Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige”, continuó.

“Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”, fue la frase que, en teoría, dijo el capitán del equipo a su círculo más cercano.

Según la prensa italiana, Jorge Messi tendría pensado mudarse a Milán en agosto para acordar el traspaso de su hijo al Inter en 2021 (Reuters)

A propósito de esta noticia, muchos medios del mundo comenzaron a imaginar cuál sería el destino más seguro para Lionel Messi. Por decantación, el Manchester City que dirige Pep Guardiola fue el que picó en punta. Sin embargo, el propio DT español reconoció que le gustaría que La Pulga continuase en el Barcelona.

El otro club en cuestión con serias posibilidades de contratar al astro argentino es el Inter de Milán, que en el último tiempo ya había mostrado un serio interés e incluso varios medios italianos habían contado cuál sería la ingeniería para lograr el traspaso bomba. Pasaron los días y el posible fichaje se estancó.

Hasta hoy, porque este jueves la prensa italiana aseguró que el padre de Lionel Messi viajó a Italia para negociar con el Inter la contratación del capitán del Barcelona. El periodista italiano Filippo Grassia dijo en Radio RAI que Jorge Messi se encontraría en Italia llevando a cabo los primeros trámites de la operación e incluso que se mudaría en agosto y que ya habría adquirido un departamento en la capital de Lombardía.

En sintonía con esta información, Marco Conterio compartió su columna en el medio italiano Tuttomercato. “Según informes de Radio Rai, el padre de Lionel Messi estará en Milán en el verano para discutir el paso de su hijo a Italia con el Inter candidato número uno. Encuentra las noticias reportadas en TuttoMercatoWeb”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Messi gana 30.5 millones de euros netos por temporada, lo que equivale a 60.3 millones brutos. Pero con el acceso al régimen fiscal favorable, el costo para un club italiano se reduciría a 39,5 millones (teniendo en cuenta Irpef, cargos adicionales regionales y municipales, contribuciones). Con acceso al régimen fiscal favorable, los deportistas profesionales pagan impuestos y contribuciones solo sobre el 50% del ingreso total”, detalló en su artículo el medio italiano.

Y agregó: “A partir de 2017, para aquellos que se mudan a Italia, después de haber residido en el extranjero durante 9 de los últimos 10 años, existe un impuesto de “tasa fija” de 100 mil euros por año durante 15 años sobre los ingresos producidos en el extranjero. La tarifa plana para su familia cae a 25 mil euros por año. Cristiano Ronaldo se está aprovechando de esta regla”.

Semanas atrás, Massimo Moratti, ex presidente del Inter pero con gran influencia en el Neroazzurro, advirtió: “Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada”.

A propósito de esta posibilidad, los medios europeos remarcan el papel fundamental que tendrá Javier Zanetti, ex capitán de la selección argentina y vicepresidente del Inter de Milán, quien mantiene una buena relación con Lionel Messi. Sobre este punto, días atrás Jose Morais, colaborador de José Mourinho, expresó: “Sabes qué, creo que es posible que Messi vaya al Inter. ¿Sabés por qué? Porque tienen a Zanetti. Zanetti es como un factor de tractor para los jugadores argentinos. Creo que es capaz de atraer a un jugador como Messi si piensa en un desafío diferente”.

Habrá que esperar por lo que ocurra en las próximas semanas y si finalmente se podrá volver a dar un cruce, como todos los medios europeos y del mundo esperan, entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus, esta vez en la Serie A.