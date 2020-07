Lo que promete el gobierno de facto no lo cumple y cuando dijo cumplir lo hizo m…

Lo que promete el gobierno de facto no lo cumple y cuando dijo cumplir lo hizo mal. No informa sobre los $us 2.300 millones que le dio el Banco Central y la cooperación internacional para preparar, en cuatro meses de cuarentena, condiciones para combatir la pandemia. https://t.co/dcw36iBr16

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.