Los astronautas de la NASA ya tienen fecha de regreso a la Tierra en la Crew Dragon de SpaceX

Bob Behnken y Doug Hurley volverán en la misma cápsula en la que fueron lanzados al espacio a finales de mayo.

La NASA le puso fecha al regreso de sus astronautas, Bob Behnken y Doug Hurley, de la Estación Espacial Internacional (EEI). Según Jim Bridenstine, administrador de la NASA, la cápsula de SpaceX estará de vuelta el 2 de agosto: «Estamos planeando una partida el 1 de agosto de la nave Dragon Endeavor de SpaceX desde la Estación Espacial», con el aterrizaje «previsto para el 2 de agosto. El clima determinará la fecha real».

NEWS: We’re targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020