Los gimnasios están listos para abrir sus puertas con nuevas medidas de bioseguridad

Los ejecutivos de la Cámara Departamental de Gimnasios se reunieron con autoridades municipales para presentar una propuesta de cuidados. Esperan su aprobación.

Robin David Peredo Flores

El Deber

Otro de los sectores afectados por la cuarentena del coronavirus y que tuvo que cerrar sus puertas para preservar la salud de sus usuarios, es el de los gimnasios. Luego de cuatro meses de inactividad, los ejecutivos de estos sitios, agrupados en la Cámara Departamental de Gimnasios, visitaron a la alcaldesa Angélica Sosa para presentarle sus nuevas normas de trabajo y solicitar la autorización para abrir sus negocios.

Freddy Boland, presidente de los empresarios de gimnasios, contó que la autoridad municipal envió una comisión a los centros de entrenamiento para que verifiquen si aquellos sitios cumplen con los requisitos sanitarios para volver a funcionar en estos tiempos de Covid-19.

Los empresarios acordaron funcionar solo con el 30% de su capacidad y solicitaron que se los retire de la lista de los lugares de alto riesgo de contagio, porque en sus espacios no habrá aglomeraciones y seguirán las reglas de sanidad contra el coronavirus.

Boland explicó que el sector de gimnasios está pasando por un mal momento económico, pues a pesar de que no funcionan, igual cumplen con sus obligaciones administrativas y financieras.

Dijo que en Santa Cruz existen aproximadamente 1.500 gimnasios de diferentes tamaños, que se constituyen en la fuente laboral de aproximadamente 100.000 personas, entre instructores, asistentes, administrativos, personal de limpieza, proveedores de uniformes, comerciantes de suplementos alimenticios, seguridad y médicos, formando un importante sector ciudadano.

Nuevo protocolo de funcionamiento

* Se habilitará solo el 30% de los espacios de los gimnasios.

* Quienes asistan deberán coordinar con la administración su ingreso y salida.

* Solo se podrá ejercitar por una hora.

* Solo podrán asistir personas mayores de 18 años y menores de 65, que no tengan enfermedades de base, como diabetes, problemas cardiacos y respiratorios, hipertensión y resfriados. Deberán declarar que no están contagiados de coronavirus ni son sospechosos, y que no tuvieron contacto con ningún infectado.

* Al ingresar al sitio se tomará la temperatura y si la persona tiene más de 37,5 grados, no podrá ingresar.

* Quienes asistan al gimnasio lo tienen que hacer solos, sin acompañantes.

* Al ingresar se pasará una bandeja de desinfección de zapatos y habrá alcohol en gel en varios lugares visibles del gimnasio para el uso permanente de los asistentes.

* Todos los aparatos, como caminadoras, bicicletas estáticas, pesas y otros, tendrán una separación de 1,80 metros, en el marco del distanciamiento social.

* No habrá área de snack. Los usuarios se deben retirar tras concluir su rutina.

* Todos los asistentes deberán llevar su propia botella de agua, dos toallas, alcohol en gel, protector facial y jabón líquido.

* Recomiendan usar protector facial (máscara de plástico o acrílico que cubre desde la frente hasta el mentón, que permite respirar más fluidamente) en vez de barbijo.

* Las personas con pelo largo deberán recogérselo en una cola y sugieren usar gorra.

* Todas las instalaciones del gimnasio, desde los pisos hasta los equipos serán desinfectados continuamente. Aun así las personas deberán limpiar con alcohol todas las superficies que utilicen, antes y después de realizar sus ejercicios.

* El personal del gimnasio, administrativos, entrenadores y de limpieza, están capacitados para trabajar en esta emergencia sanitaria. Llevarán su equipo de protección.

* Recomiendan a todos los asistentes lavarse permanentemente las manos con agua y jabón, y desinfectarse con alcohol en gel.

* Todos los gimnasios de la Cámara Departamental tienen a su servicio un equipo médico de apoyo para cualquier emergencia.

* Los gimnasios tendrán señalética que informará sobre el uso de los equipos y recordará que se deben cumplir las normas de bioseguridad.

La Organización Mundial de la Salud (O)MS recomienda la promoción de las actividades físicas para mantener un sistema inmunológico fuerte, para la prevención de enfermedades pulmonares, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad y problemas musculares y óseos.