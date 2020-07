Los nuevos créditos de vivienda llegan en 30 días para quienes tengan terreno

¿Busca un crédito para su vivienda? El último programa del Gobierno con este objetivo está dirigido a personas que ganan menos de 6.200 bolivianos pero que además cuenten con un terreno, informó el viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, quien añadió que el primer desembolso llegará en 30 días.

Estos recursos serán erogados por el recientemente creado el Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), y sólo se canalizarán a través de cooperativas de ahorro y crédito, bancos destinados a la pequeña y mediana empresa (pymes), instituciones financieras de desarrollo (IFT) y entidades financieras de vivienda (las exmutuales).

“Habrá un primer desembolso en 30 días de parte del fideicomiso de AEVivienda a un nuevo fideicomiso de Fogaviss y esperamos para entonces ya haber coordinado con todas las entidades financieras del país, para que éstas empiecen a presentar metas de colocación, requerimientos de financiamiento y montos de garantías”, dijo el Viceministro.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que el Fogaviss beneficiará a las personas de escasos recursos que no han podido acceder al plan de vivienda social de la pasada administración.

Con este objetivo, se puso que una condición para el beneficiario es que no gane más de 6.200 bolivianos de sueldo, aunque sí debe contar con un lote de terreno o una vivienda que deseen mejorar o ampliar.

Quienes cumplan esos requisitos podrán beneficiarse con la entrega de 150 mil bolivianos para proyectos de construcción total y 70 mil en caso de ampliación. Ese crédito podrá pagarse hasta en 30 años.

“Un requisito es que la persona sea dueña de un terreno, eso es necesario. La anterior modalidad era pensada para gente con mayores ingresos. Estamos tratando de privilegiar a la población que todos estos años no ha podido calificar a un crédito de vivienda social: los plazos e ingresos eran muy altos”, dijo Ameller.

Observaciones

El representante de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), Aniceto Hinojosa, opinó que este plan no funcionará y sólo beneficiará a la población que tiene recursos, porque la gente pobre no puede acceder ni a comprar un terreno.

“Esto simplemente va a la gente que ya tiene, pero la gente que somos inquilinos, que no contamos con terreno, no vamos a tener nunca nada. El Gobierno tiene que poner todo: terreno y construcción, y empezar a dar a la gente que no cuenta con un terreno o vivienda”, indicó.

Sobre esta observación, el Viceministro dijo que es factible que más adelante las entidades financieras se animen a prestar dinero para la compra de lotes.

“Si ingresamos con un fondo de garantía que incentive a estas instituciones, estoy seguro de que las posibilidades de créditos para comprar nuevos activos se van a abrir. En la medida que abramos el mercado y haya mayor cartera”, dijo.

EL ANTERIOR PLAN SIGUE VIGENTE

El viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, indicó que el anterior plan de vivienda aprobado por la administración del MAS sigue vigente y a cargo de la AEVivienda, por lo que los bancos deberían continuar otorgando los créditos y no paralizar los trámites que ya se habían realizado.

“Ese plan continúa con la banca comercial, tiene limitaciones porque las exigencias de calificación son muy altas, pero no se ha suspendido”, dijo el Viceministro.

El Fogaviss contará hasta con 5 mil millones de bolivianos, de los cuales 500 millones serán transferidos por la AEVivienda.

Fuente: Los Tiempos