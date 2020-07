globoesporte.globo.com | 20 hours ago

..., com 2.106 mortes. 1 de 1 César Salinas cumprimenta ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, ao lado do presidente da Conmebol, Alejandro... Domínguez, em imagem de 2018 — Foto: Aizar Raldes/AFP César Salinas cumprimenta ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, ao lado do...

Compartido: 1.7K