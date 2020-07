Luis Arce: «Basta de usar la pandemia para quedarse en el poder»

Nacional

El candidato presidenciable por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, sostuvo este martes “basta de usar la pandemia para quedarse en el poder”, en referencia al gobierno de Jeanine Añez que en más de una ocasión dijo que prioriza la salud y la economía de los bolivianos en momentos en que los casos de coronavirus van en acenso en el país.

“Hoy, el pueblo autoorganizado se moviliza por la vida, la salud, educación, trabajo y la democracia. El mensaje al gobierno de facto es claro: ¡Basta de usar la pandemia para quedarse en el poder y pisotear los derechos del pueblo! #RecuperemosLaDemocracia”, publicó arce en su cuenta de Facebook.

El cabildo masista, después de una marcha desde Senkata hasta la Ceja, resolvió exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificar las elecciones generales para el 6 de septiembre, pues de mantener la postergación para el 18 de octubre, amenazó con iniciar una huelga general indefinida y bloqueo de carreteras desde el 3 de agosto.

Amanda Dávila, la exministra de Comunicación, en el gobierno de Evo Morales, compartió el criterio de Arce sobre el supuesto uso de la pandemia para quedarse en gobierno. “#Bolivia, La Paz, sede de gobierno, hoy (martes). Contundente rechazo contra arbitraria postergación de elecciones de 6 Sep. a 18 de Oct. acordada por @TSEBolivia, gobierno y aliados a espaldas del pueblo. Triste uso de la pandemia con fines políticos”.

La secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Segundina Flores, sostuvo este martes que la población pide prontas elecciones y que no está dispuesta a esperar. “Estamos en un gobierno de facto, dictador, que nos humilla, que nos amenaza y el pueblo no va aguantar; tenemos que defender en Bolivia la democracia, la salud y la educación, y por supuesto las elecciones, que ya han postergado tres veces, y eso el pueblo boliviano no va aguantar y porque está pidiendo a gritos la elección”.

El dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, saludó la movilización en El Alto y anunció que no se paralizarán las movilizaciones hasta retornar supuestamente a la democracia. “Saludo la multitudinaria movilización de todos mis hermanos a nivel Bolivia, a la cabeza de la COB y el Pacto de Unidad, hoy (martes) demostramos la unidad del pueblo, quienes no vamos a descansar hasta devolver la democracia y libertad a todo Bolivia”, dijo en redes sociales.

Loza exigió al ministro de Defensa, Luis Fernando López, que revele los nombres de los dirigentes y líderes que convocaron a las movilizaciones en contra de la postergación de las elecciones. “Que el ministro de Defensa no sea cobarde y diga de frente quiénes son los dirigentes que incitan a la movilización (…) No se resuelve el tema de salud, robando, procesando y persiguiendo, se resuelve tratando con mucha voluntad. Qué han hecho por el tema de salud, pintando y cambiando de colores los hospitales. Ellos deberían ser juzgados”, dijo en una entrevista con RKC.