Luis Arce dice que la OEA no es confiable para observar las elecciones

El candidato del partido acusado de realizar un fraude electoral el 20 de octubre del año pasado advierte que «no es confiable» la presencia de la OEA, que denunció el hecho en 2019. El presidente del TSE ya confirmó la presencia de este organismo internacional el 6 de septiembre.

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El candidato presidencial del Movimiento al socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, afirmó a la Televisión Pública Argentina que la OEA no jugará un papel importante en las elecciones previstas para el 6 de septiembre próximo porque “está muy cuestionada”.

“Absolutamente la OEA no va a jugar un papel importante en estas elecciones, está muy cuestionada, nosotros no confiamos en la OEA, ha actuado claramente con intencionalidad política cuando nunca debería haberlo hecho, así que no goza tampoco de la aquiescencia de parte del pueblo boliviano para que pueda venir a cumplir una labor imparcial de seguimiento a estas elecciones”, especificó Arce, según un boletín repartido por su equipo de prensa de campaña.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El candidato del partido acusado de cometer fraude en las últimas elecciones afirmó que envió notas a organizaciones de varios países, “incluso de EEUU” para que puedan viajar para realizar seguimiento y evaluación permanente de las elecciones generales de Bolivia.

“Queremos la presencia de la mayor cantidad de organizaciones especializadas para que hagan un seguimiento, no sólo el día de las elecciones sino durante todo el proceso”, insistió, y denunció que el tribunal electoral actualmente admite irregularidades, como el hecho de que el partido en el gobierno haga propaganda, lo cual está prohibido por la ley.

En una entrevista con este medio, el presidente del TSE, Salvador Romero, confirmó que el ente electoral contempló la llegada al país de tres misiones de observación electoral: una de la OEA, otra de la UE y otra de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Además, ha expresado que el centro Carter también quiere estar presente durante las elecciones.

Tras esa declaración, el expresidente Evo Morales protestó, el 1 de julio, porque esa organización no es confiable y destacó que el Grupo de Puebla puso en entredicho la participación de la OEA por lo ocurrido el año pasado.

Almagro respondió al veto de Morales a la OEA en una declaración que ofreció a la cadena colombiana NTN24 el 2 de julio. “El expresidente Evo Morales sabe muy bien que el informe de la auditoría refleja la verdad”, dijo el líder regional. “Él y yo sabemos cómo fueron las cosas. Él y yo sabemos cómo renunció. Él sabía que una vez descubierto el hallazgo tenía que dar un paso al costado” por “responsabilidad política”, se fue.

Fuente: El Deber