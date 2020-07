Madre de Balanta: «A mi hijo lo dejaron morir»

“A mi hijo lo dejaron morir”, así empieza el duro relato de Marisela Cortes, la madre de Alexander Balanta, el exfutbolista colombiano que falleció este sábado a causa de una trombosis con cuadro de coronavirus. Denunció negligencia médica porque a su hijo no lo atendieron como era debido.

Cortes, a cuatro días del fallecimiento de Alexander, de 42 años, muestra su dolor al recordar que nada se hizo para impedir que su cuadro se agrave. “Cuando no tenía solución fue que por la bulla que hicieron los medios (de comunicación), lo trasladaron a ese otro hospital». El colombiano fue sometido a tres cirugías y en la última, le amputaron la pierna izquierda debido a una trombosis.

El exfutbolista de Chaco Petrolero y La Paz Fútbol Club mantenía contacto con su madre por videollamadas. En esas conversaciones, le contó todo lo que vivía, primero en el hospital del Tórax y luego en el hospital del Norte.

«Llame a la enfermera, grite, llame para que le den algo para el dolor. Papi hable», era lo único que podía hacer, dice Cortes en medio de su impotencia y Alexander le respondía «Hablo, pero no paran bola (no me dan importancia), yo qué hago. Usted me dice de allá (Colombia), pero acá (Bolivia) es otra cosa».

Balanta fue de un lado a otro en busca de un especialista que atienda su caso. Finalmente, una doctora le ordenó que se someta a una cirugía por la trombosis que presentaba en su pierna izquierda. Después de la segunda intervención quirúrgica, le diagnosticaron Covid-19.

«Tengo mis dudas, nunca hablé con el embajador (de Colombia en Bolivia) y quiero que le hagan otra prueba porque mi hijo no tendría que tener coronavirus y si lo tenía, lo contagiaron por negligencia», enfatizó Cortes, en una entrevista para radio Caracol de Colombia.

La mañana del sábado, cuando se apagó su vida, Balanta pudo hablar con su madre, ella notó que estaba con un mejor ánimo y con fuerzas para seguir luchando y viviendo. «¿Cómo es que en la noche va a morir?», cuestionó la atribulada madre.

«Habló el embajador con él (Alexander) para ofrecerle una silla de ruedas y mi hijo le dijo no embajador, no quiero una silla de ruedas, quiero mi prótesis porque de aquí salgo caminando”, añade Cortes.

Desde Colombia, los familiares de Alexander Balanta (cuyo cuerpo fue cremado) pedirán una investigación para esclarecer las causas de su deceso.

Fuente: https://eldeber.com.bo