MAS acusa al Gobierno ante la CIDH y ONU por vulnerar derechos

El MAS denunciará al Gobierno transitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque, según este partido, el Ejecutivo busca anular al MAS con persecución política y judicial.

«Como organización social después de un analisis , lamentablemente este gobierno está pretendiendo proscribir al MAS, a su candidato, eliminar de la competencia electoral al MAS, por todo ello, además por el incumplimiento de la CPE y que prácticamente no hay respeto a DDHH, por todo ello no hemos puesto a elaborar una denuncia a organismos internacionales», dijo Jhonny Pardo, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos (Fsutcc) de Cochabamba.

La denuncia incluirá pruebas sobre el uso de la pandemia como “excusa” para suspender las elecciones, para perseguir a dirigentes del MAS, además de presiones del Gobierno a la Justicia para procesar al candidato Luis Arce.