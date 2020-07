Mayra Couto reactiva su cuenta de Instagram con foto en ropa de baño: “Soy la misma”

Tras el escándalo mediático con Andrés Wiese, la actriz Mayra Couto logró recuperar su cuenta de Instagram e hizo sus primeras publicaciones en ropa de baño.

Mayra Couto regresa a Instagram tras perder acceso. Foto: Instagram

Mayra Couto regresó a Instagram tras el escándalo que protagonizó con su excompañero Andrés Wiese. La actriz recibió ataques cibernéticos por parte de quienes defendían al actor de Al fondo hay sitio luego de que ella lo denunciara por acoso.

La cantidad de usuarios que intentaron censurar la cuenta oficial de la actriz en la red social hicieron que ella decida cerrarla por un tiempo.

Mayra Couto regresó a Instagram tras el escándalo que protagonizó con su excompañero Andrés Wiese.

Luego, la intérprete sorprendió al afirmar que había perdido el acceso total a su perfil. “En este momento no tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram y no me hago responsable por los mensajes o publicaciones que se viertan ahí”, escribió Mayra Couto en Twitter el pasado 15 de junio.

Sin embargo, este fin de semana la actriz que dio vida a ‘Grace Gonzalez’ en la serie Al fondo hay sitio regresó por todo lo alto a la red social.

Sin temor a las críticas, Mayra Couto se lució en ropa de baño desde las playas de Cuba, país donde se encuentra. “Un día estoy flaca y un día no, pero soy la misma”, se lee en la descripción de la fotografía, que ya cuenta con más de 2.400 ‘me gusta’ de sus fans.

Mayra Couto reactiva su cuenta de Instagram con foto en ropa de baño. Foto: captura Instagram

En una anterior instantánea, la artista aparece sumergida en el mar y sonriendo al lado de su mascota llamada ‘Julieta’.

Los seguidores no tardaron en preguntarle si ya había recuperado su Instagram, pues aún había dudas de que ella no estaría manejando la cuenta oficial. “¿Mayra es tu cuenta?”, escribió una usuaria. La respuesta de Mayra Couto fue afirmativa.

Mayra Couto reactiva su cuenta de Instagram con foto en ropa de baño. Foto: captura Instagram

Mayra Couto acusó al grupo la ‘Beba Army’ de censurar su Instagram

En junio pasado, la actriz reveló que era víctima de un ciberataque por parte del grupo la ‘Beba Army’. Después de unos días, le pidió a sus fans que le escriban a Andrés Wiese.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, mencionó la artista.

Andrés Wiese acepta que quiso besar a Mayra Couto

Durante su entrevista con La banda del Chino, el actor admitió que si intentó besar a Mayra Couto. El hecho sucedió mientras ambos formaban parte de un tour por Estados Unidos con los demás integrantes de Al fondo hay sitio.

Andrés Wiese no entiende la denuncia de Mayra Couto. Foto: Captura América TV.

“Estábamos echados en mi cama y confieso que hubo un acercamiento (…) Reconozco que leí mal una señal, me equivoqué e intenté darle un beso que ella lo frenó. Agradezco que no se haya dado ese beso porque me hubiera sentido muy mal”, aseguró Andrés Wiese.

Mayra Couto asegura que no le gusta Andrés Wiese

Tras las declaraciones dadas por el actor Andrés Wiese acerca de la acusación por acoso en su contra, Mayra Couto fue nuevamente cuestionada por usuarios en redes sociales al crear ‘tweets’ e hilos en Twitter al resaltar con videos, la ‘confianza’ que había entre los intérpretes de Grace Gonzáles y Nicolas de las Casas.

Foto captura: Mayra Couto Twitter

Ante dichas críticas, la actriz no dudó en responder fiel a su estilo e ironizó acerca de las cualidades de su excompañero de grabaciones. “Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes, que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry”, escribió desde su cuenta.

