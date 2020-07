Médicos demandan pruebas y personal para reemplazar bajas

Anahí Cazas / La Paz

En los casi cuatro meses de la pandemia, médicos y trabajadores de hospitales de cuatro ciudades del eje del país siguen esperando el cumplimiento de al menos dos demandas: pruebas de diagnóstico y rápidas para el personal de primera línea y contratos para reemplazar las bajas de los funcionarios que dieron positivo al Covid-19 o están en cuarentena como sospechosos.

El fin de semana, profesionales del Hospital Los Andes de El Alto salieron a las calles para protestar en demanda de pruebas y reemplazos de los funcionarios que dieron positivo al Covid-19 o están en cuarentena como sospechosos. El jueves pasado, trabajadores del Hospital del Norte –centro de referencia para atender infectados- se declararon en emergencia y piden la entrega de insumos de bioseguridad, la aplicación de tests y la designación de más personal.

Sobre las demandas del sector, el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, dijo que el tema de recursos humanos es exclusivo de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) e indicó que dichas instituciones deben aplicar un plan de relevo. Anunció que el Gobierno ya repartió ítems bajo contrato para los hospitales Covid e indicó que se espera la llegada de pruebas rápidas para el personal de primera línea.

En La Paz, al menos cinco establecimientos de salud cerraron sus puertas por contagios del virus entre el personal. Tal es el caso del Hospital del Tórax, donde 100 funcionarios, entre médicos, enfermeras y trabajadores, dieron positivo al coronavirus.

“La situación del complejo hospitalario de Miraflores sigue igual, los hospitales de tercer nivel seguimos indefensos por dos factores. El primero, no tenemos bioseguridad. En el hospital que dirijo, el del Tórax, ya tenemos 100 funcionarios enfermos de Covid-19. Si tuviéramos los elementos de bioseguridad, no tendríamos eso”, dijo ayer Edgar Pozo, director del Hospital del Tórax.

El médico dijo que el punto dos se refiere a que no se tienen las condiciones para diagnóstico de los pacientes sospechosos e indicó que esperan muchos días para los resultados de laboratorio. “Al estar sin diagnóstico final están en contacto con otras personas y van contagiando”, sostuvo. La falta de recursos humanos es otro de los principales problemas. “En el Tórax tenemos 100 funcionarios menos, me preguntan hasta cuándo se abrirá el hospital y yo respondo: cuando el Ministerio de Salud y el Sedes manden recursos para las suplencias de los casos que están fuera del establecimiento”, contó Pozo en una entrevista con Página Siete. Agregó que si el hospital no se cerraba, ahora se registraría una catástrofe.

Según Pozo, la ventaja de la prueba rápida es que si sale positivo, se puede tomar decisiones rápidas. “Pero no se ha facilitado hasta el momento”, sostuvo. En el Hospital del Tórax la dirección determinó por cuenta propia y con recursos del nosocomio la aplicación de pruebas de diagnóstico de PCR a los 300 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos, administradores y trabajadores de todas las áreas.

En Cochabamba los galenos se declararon en emergencia. El exjefe de medicina del Hospital Viedma, Wilfredo Villarroel, dijo que

la situación de este centro es crítica. Indicó que hay más de 120 funcionarios con baja porque están infectados, están en aislamiento con sospechas y en espera de sus pruebas. Indicó, además, que varios se acogieron al decreto que establece licencia por enfermedades de base. Por esta situación –según el galeno- el hospital no cuenta con personal suficiente y requiere la designación de reemplazos.

En El Alto médicos y trabajadores de al menos dos establecimientos de salud están en emergencia por contagios y bajas. “Están dados de baja 11 (funcionarios), además de tres pediatras y un anestesiólogo. Para brindar la seguridad a nuestros pacientes debemos entrar en cuarentena. Pedimos la atención de las autoridades y que nos den pruebas rápidas para dar seguridad a la población, en especial al binomio madre-niño”, explicó uno de los profesionales de salud del Hospital Los Andes.

El médico dijo que se atenderá toda la emergencia referida al hospital, pero se suspenderá la internación. “No podemos seguir internando porque debemos darle seguridad a nuestra población. La solicitud de infraestructura que se hizo clamorosamente durante los últimos años nunca fue escuchada. Los pasillos están llenos de camillas”, sostuvo. Según el profesional, este establecimiento requiere 200 pruebas de Covid-19 para todo el personal. “Necesitamos la entrega de los ítems comprometidos, además requerimos material de bioseguridad para todos los trabajadores”, explicó.

En el Hospital del Norte –centro de referencia de Covid-19- los profesionales también protestaron en demanda de insumos de bioseguridad y pruebas para todo el personal, además de la designación de más personas. “Tenemos compañeros infectados, hay enfermeras, camilleros y personal de limpieza”, dijo Carla Poma, secretaria ejecutiva del sindicato de trabajadores de este establecimiento de salud. “Todos necesitamos las pruebas, porque trabajamos con infectados”, añadió.

Además de estudios para diagnóstico de Covid-19, los tests rápidos son insumos requeridos para los profesionales de salud de primera línea. Según el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, la aplicación de las pruebas rápidas es una medida de prevención y es muy beneficiosa porque ayudaría a identificar a colegas que están con el virus o son asintomáticos, y así se podría evitar complicaciones en su salud.

En Santa Cruz, el presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, dijo que es muy importante contar con esas pruebas, ya que “eso lograría de alguna forma evitar la diseminación del virus”.

En el hospital cruceño Pampa de la Isla -establecimiento destinado a la atención de pacientes con Covid-19- el médico Raúl Escalante contó a Página Siete que se realizaron pruebas de diagnóstico del virus a los funcionarios con síntomas de la enfermedad. “No se hacen las pruebas de rutina (…). Pedimos pruebas rápidas, pero no se entregan”, dijo.

El Gobierno entrega contratos y programó compra de pruebas

Respecto a las demandas del sector de Salud, el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, dijo que el tema de recursos humanos es exclusivo de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) e indicó que dichas instituciones deben aplicar un plan de relevo y de reemplazo de los médicos en caso de emergencia.

“Por otro lado, el ministerio ya ha repartido los ítems bajo contrato para los hospitales Covid. Se tienen para el Norte, La Portada y el Hospital del Sur, para el complejo hospitalario. Ya están los contratos listos y son con fondos del Fondo Mundial”, sostuvo la autoridad en una entrevista con Página Siete.

Indicó que se ve la manera de agilizar la titulación de profesionales de las carreras del área de salud para que cubran la demanda de recursos humanos en los hospitales. Sostuvo que este proceso se coordina con las universidades y el Ministerio de Educación.

Sahonero sostuvo que se espera la llegada de pruebas rápidas para el personal de primera línea, uno de ellos el sector médico.

El especialista explicó que se espera la llegada de una donación de un país amigo que traerá las pruebas exclusivamente para el personal de Salud.

“Veremos qué cantidad será, pero (el Gobierno) ya programó la compra de pruebas rápidas para el personal de primera línea. Esperamos que llegue en los próximos días”, dijo el especialista.

