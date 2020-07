Médicos renuncian en medio de abandono ante la emergencia; Colegio Médico llama a protestar

SANDRA ARIAS L.| Cochabamba

El hospital Viedma, uno de los centros Covid-19 del departamento, quedó desde el lunes sin director ni subdirector, quienes renunciaron ante las ofertas de apoyo que no fueron cumplidas por la Gobernación de Cochabamba, señaló el ahora exjefe de Medicina, Wilfredo Villarroel, quien también presentó su renuncia a ese cargo y continuará como médico de base. Representantes del Colegio Médico de Cochabamba llamaron ayer a la ciudadanía a protestar en los domicilios de las autoridades ante la falta de recursos y voluntad política para enfrentar el coronavirus.

CASI SIN PERSONAL “Han abandonado al hospital. Es muy crítica la situación”, dijo Villarroel con desaliento. Informó que hay 122 funcionarios que no están trabajando, ya sea por Covid-19, porque están en aislamiento esperando el resultado de sus pruebas o porque se acogieron al decreto que señala que el personal con enfermedades de base puede pedir licencia. Cuestionó qué sentido tiene entregar equipos si no hay quién los maneje.

Un médico de primera línea que pidió guardar su nombre en reserva ratificó la crisis por falta de personal y estimó que el hospital está trabajando con el 20% de su personal después de que el 19 de junio cerró debido a la elevada exposición de médicos y enfermeras a pacientes por coronavirus.

Contó que el martes no había médicos en las salas y que incluso una doctora de otra área tuvo que ayudar con los pacientes, pero eso no es sostenible. Estima que hay 50 a 60 internados por coronavirus a cargo de solamente 15 médicos.

Denunció que trabajan doble turno y aunque les ofrecieron doble sueldo, no se cumple. En su caso dio apoyo en abril por 15 días y no le reconocieron. En mayo trabajó doble turno y recientemente solo le pagaron un sueldo, le deben el otro prometido y no sabe cuándo le pagarán por junio.

El cierre del hospital por repliegue del personal de salud fue criticado por la gobernadora Esther Soria, quien dijo que si los médicos no querían trabajar debían renunciar. El representantes del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes), Yuri Lazarte, calificó esas declaraciones como un atentado a la salud, tanto de los médicos como de la población que acude al hospital.

Este medio buscó contactarse con el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Solá, pero no atendió la llamada.

PROTESTAS EN EL SOLOMON KLEIN La situación no es muy diferente en el hospital Solomon Klein, en Sacaba, otro de los centros centinela. La mañana de ayer el personal de salud salió a protestar en la puerta exigiendo ítems, estabilidad laboral, equipo de protección personal y mejores condiciones laborales.

Hace varios días que surgieron denuncias de que no hay medicamentos ni insumos y que usan barbijos rotos.

Al menos una tercera parte trabaja bajo contrato por tres meses y venció ayer, eso deja al hospital con al menos 60 personas menos y con sobrecarga al resto. Al ser consultores, no tienen seguro, aguinaldo, vacaciones ni ningún beneficio social, denunció la asambleísta Lizeth Beramendi, quien desde la semana pasada exige a la alcaldesa Lizeth Morales que cumpla la ley que le permite contratar personal.

CONMINATORIA Representantes del Colegio Médico de Cochabamba dieron plazo a las autoridades del departamento hasta el viernes para dotar de equipamiento, personal e insumos médicos a todos los centros de atención Covid-19 y de aislamiento. Caso contrario, anunciaron que congregarán a la población a protestar en las casas de las autoridades.

«Convocamos a todas las instituciones cívicas, juntas vecinales, sindicatos de obreros y profesionales, transportistas en general, comerciantes y toda la población a acudir con nuestros familiares enfermos a los domicilios de las autoridades hasta que habiliten centros de atención. Sino tendrán que acogerlos en sus casas porque ellos están viendo cómodamente desde ahí», manifestó su presidente, Édgar Fernández.

Criticó la falta de voluntad política de las autoridades y les invitó a participar de la atención a los enfermos en los hospitales, para que así se solidaricen con el dolor de las familias y su sufrimiento.

Fuente: Opinión