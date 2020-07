Mesa califica de «competencia descarada» las ofertas de bonos de Áñez y el MAS

Página Siete Digital

“Se ratifica la vergüenza en la que vivimos”, aseguró el candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sobre el Bono Salud que ha desatado una nueva pulseta entre la oposición y el oficialismo en cuanto al monto al que debería ascender dicho beneficio.

“La vergüenza de jugar con la opinión pública y la ciudadanía en una competencia descarada electoral, tanto de la Presidencia como del Movimiento Al Socialismo (MAS) para competir y ver quien ofrece más como si estuviéramos en un bazar. Y esto es una cosa lamentable”, completó Mesa durante una entrevista con ATB.

El expresidente manifestó que si el Poder Ejecutivo y Legislativo «tuvieran un mínimo de responsabilidad» establecerían un acuerdo para pagar el Bono Salud, que representa una gran ayuda para los sectores más vulnerables de la sociedad en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Después del anuncio de la presidenta Jeanine Añez sobre el pago del bono de 500 bolivianos; el candidato del MAS, Luis Arce, sostuvo que su partido viabilizará un bono de 1.000 bolivianos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Mesa sostuvo que esa es la realidad de un Gobierno dual. “Le hemos regalado al MAS un Gobierno que se prolonga, y el MAS no tiene el menor pudor en hacer una competencia con la Presidenta. Y la Presidenta, por su parte, no está en condiciones en llevar adelante un Gobierno de esta forma; no solamente porque la bloquea el MAS, sino porque no ha tenido ni la transparencia ni la claridad para llevar a delante una administración adecuada de la crisis de salud”, afirmó.