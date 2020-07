Mesa lamenta que la lucha contra la pandemia esté contaminada por la política y la confrontación entre MAS y Juntos

Comunidad Ciudadana

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lamentó este lunes que las decisiones del Estado estén contaminadas por las decisiones políticas electorales y anunció que no asistirá a ninguna reunión que se convoque para hablar sobre la fecha de las elecciones, pero está abierto a hacerlo si se llama a una cumbre sobre la pandemia del coronavirus.

“La decisión política fundamental vinculada al tema de la pandemia, la toma la Presidenta Añez y el Legislativo y ahí están primando dos consideraciones, la consideración general de Estado, que está fuertemente contaminada por la consideración política”, dijo el programa radial “Desayunando Con” de la ciudad de Santa Cruz.

Explicó que esa contaminación está nublando la visión de la presidenta y del Gobierno, porque se concentran en la candidatura de Añez y porque tiene un equipo político que prefiere eso a un análisis de responsabilidad de Estado.

Insistió en que en este momento la Presidenta, el Gobierno y el Poder Legislativo deberían estar concentrados en la lucha contra el coronavirus que cada día está generando llanto, dolor y desesperación en la población.

Mesa insistió en que “el país está viviendo una profunda crisis política que genera que estemos gobernado por dos cabezas, el Ejecutivo por los Demócratas y el Legislativo por el MAS”.

En otra entrevista en la red televisiva Cadena A, y consultado sobre su disposición a acudir a una eventual Cumbre Política, el también historiador afirmó que “Si la convocatoria es para postergar la elección no vamos a asistir, porque no nos compete tomar decisiones y no quiero que se vaya a interpretar de manera alegre y arbitraria que fuimos nosotros los que tomamos una decisión que no tomamos. Para discutir el día de la elección no asistiremos a ninguna reunión”.

Mesa dijo que sin embargo está dispuesto a asistir a la convocatoria a una reunión para hablar sobre la lucha contra la pandemia del coronvirus y para asumir compromisos de fortalecer esta batalla que está causando dolor a muchas familias bolivianas.

“Si la reunión es para hablar de un acuerdo nacional para debatir temas vinculados a cómo combatimos mejor al coronavirus, estaremos dispuestos a asistir, porque eso si tiene sentido; tiene sentido trabajar en una línea de mejorar la lucha contra la pandemia, porque hasta ahora está demostrada la ineptitud completa del gobierno actual y la incapacidad de la Asamblea Legislativa de entender la situación de salud”, afirmó.

En relacion a la fecha de las elecciones, el expresidente precisó que si los tres poderes del Estado acuerdan postergar la fecha de las elecciones porque consideran que el 6 de septiembre es altamente peligroso para la salud de los bolivianos, Comunidad Ciudadana acatará lo que se disponga.

“Vamos a acatar lo que digan las autoridades de los tres poderes del Estado”, insistió al reiterar que la definición de la fecha de elecciones es potestad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo.

Protestó por la dualidad del gobierno y la lucha entre el Legislativo y el Ejecutivo, que impiden realizar una lucha eficiente contra el COVID, lo que está perjudicando a Bolivia y está provocando que estemos cerca de los 60.000 contagios y 2.151 muerto, lo que es una vergüenza inaceptable.

“Hemos pasado más de cien días en los que no se ha hecho absolutamente nada y que solo son palabras, palabras y palabras vacías, mientras tanto vienen los contagios viene la incapacidad de resolver los problemas de fondo que es responsabilidad del Poder Ejecutivo en manos de los demócratas y la Asamblea Legislativa bajo el control del MAS”, destacó.