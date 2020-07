Millonarios de todo el mundo piden más impuestos a los más ricos para salir de la crisis

Decenas de individuos autodenominados ‘Millonarios por la Humanidad’ instan a los Gobiernos a recaudar más fondos para ayudar a la recuperación económica

“No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las unidades de cuidados intensivos. No conducimos las ambulancias que los llevan a los hospitales. No llenamos los estantes de los supermercados ni somos los que reparten comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero, y mucho”. Así comienza la carta publicada este lunes, en el sitio web Millonarios por la Humanidad, por 83 millonarios de varios países, principalmente de EE UU, en la que solicitan la subida de impuestos a los más ricos “como ellos” para contribuir a la recuperación económica ante el daño que causará la pandemia.

En su llamado, los firmantes piden a los Gobiernos que asuman su responsabilidad aumentando los impuestos a los que más tienen, de forma “inmediata, sustancial y permanente”. Aseguran además que el impacto de esta crisis durará décadas y empujará a 500 millones de personas a la pobreza. “Cientos de millones de personas perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de forma permanente. Ya hay casi mil millones de niños sin escolarizar, muchos de ellos sin acceso a los recursos que necesitan para continuar su aprendizaje. Y, por supuesto, la ausencia de camas de hospital, máscaras protectoras y ventiladores es un doloroso recordatorio diario de la inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública en todo el mundo”, dicen.

Son más de 80 firmantes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y Nueva Zelanda, entre ellos la heredera de The Walt Disney Company, Abigail Disney, el exdirector gerente de una de las firmas de inversión más grandes del mundo BlackRock , Morris Pearl, y el empresario danés-iraní Djaffar Shalchi. “El dinero se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que el mundo se recupere de esta crisis”, aseguran.

Esta carta no es la primera muestra pública que un grupo de gente adinerada hace para expresar la misma solicitud. Ya en 2019, antes de que la pandemia de la covid-19 embistiera al mundo, un grupo de cientos de estadounidenses con grandes fortunas llamados Millonarios Patrióticos (Patriotic Millionaires) se comprometieron a promover políticas públicas para fomentar mejores salarios para los trabajadores, y para asegurar que millonarios, multimillonarios y corporaciones paguen una “parte justa de impuestos”.

Fuente: El País