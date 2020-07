Milo, el perrito robadentaduras que alegró el momento a usuarios de redes sociales

La mascota sorprendió con una sonrisa a su dueña, luego de estar oculto y husmear por cajones de una habitación

Milo, un perrito negro jackapoo, atrajó la atención de los usuarios en redes sociales luego de que Stacie Jane Owen, dueña del can, compartiera un video donde se observa a la tierna mascota usando una dentadura postiza y simulando una risa graciosa.

El perrito habría robado la dentadura mientras su dueña estaba distraída, pero al notarlo, Stacie decidió grabarlo, pues la escena era sumamente chistosa.

En el video puede apreciarse que Stacie no contiene la risa por observar a su perrito con el dispositivo protésico.

De acuerdo con la dueña de Milo, éste se encontraba en un silencio inhabitual, por ello decidió buscarlo y lo encontró en el cuarto de su madre. Ahí se llevó la sorpresa: el perrito tenía la dentadura en el hocico.

Milo robó la dentadura de la madre de Stacie al buscar entre cajones (Foto: Facebook@Stacie Jane Owen)

“Me preguntaba por qué se quedó callado y lo encontré en la habitación con la dentadura vieja de mi madre”, refirió en entrevista para el Daily Mail.

Stacie Jane Owen, originaria de Llandudno, Gales, Reino Unido, (según su perfil de Facebook), dijo que Milo aprendió a abrir cajones y en uno de ellos fue donde localizó la dentadura.

De acuerdo con su cuenta en Instagram, Stacie ofrece sus servicios como cuidadora de mascotas y por esta red publica fotos de los perros que atiende mientras los dueños no pueden pasearlos porque están en el trabajo.

Es en esta red donde Milo también tiene un perfil y en él está descrito como un cachorro de 8 meses, ladrón de dentaduras postizas, amante de los palos, así como gustoso de airear sus partes íntimas.

“Le gusta tener cosas en la boca, se siente muy orgulloso cuando tiene algo. Cada vez que salimos a caminar, siempre trae algo a casa”, refirió Stacie Jane Owen sobre su mascota, que es cruza de un Jack Russell y poodle.

Fue el 11 de junio cuando el video de Milo se dió a conocer por Facebook, donde registra unas 441,000 reproducciones, casi 7,000 veces compartidas, poco más de 2,000 comentarios y 1,900 reacciones, de las cuales más de la mitad son “me divierte”. Varios comentarios son la etiqueta a otros usuarios para que se diviertan viendo a Milo con dentadura.

“Estoy muriendo POR FAVOR DISCULPEN MI RISA Milo y sus payasadas están en Instagram + Facebook, así que síguelo para ver más”, fue el mensaje que acompañó el video del cachorro.

«Si no hay perros en el cielo, entonces cuando me muera quiero ir a donde se fueron», es una de las frases que Stacie compartió por su amor a los caninos (Foto: Instagram@k9to5petservice)

Entre otros comentarios estuvieron: “Gracias.. me hizo reír.. mi perro hizo esto y me oriné.. ni siquiera podía hablar”; “Me alegraste el día. Esta risa es exactamente lo que necesitaba hoy. Es el más lindo”; “Dios mío, esto me alegró el día Nicola Rogers xx”; Louise Dainty Margaret Peel necesitas dejar que el abuelo tenga un perro por esta razón!! xxxxxx”; todos, en alusión a lo divertido de ver al perrito con dentadura.

La mayoría de fotografías compartidas por Satacie en Instagram son referentes a los paseos que da con Milo donde lo capta enmedio de un corazón dibujado sobre la arena o corriendo por la playa, pues Llandudno está en la costa al norte de Gales, a poco más de una hora de Liverpool. Además lo retrata entre la hierba de verdes pastos, siempre alegre.

“Si no hay perros en el cielo, entonces cuando me muera quiero ir a donde se fueron”, es uno de los mensajes que acompañó un par de fotografías a contraluz que compartió Stacie Jane Owen en su cuenta de servicio para mascotas; referente al amor que tiene por estos animales.

