Ministro Arias al gobernador de Oruro: «He venido a coordinar el tema del Covid, no a darle un beso»

Este jueves la autoridad de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se molestó por la negativa de Edson Oczachoque a recibirlo. Según Arias, se debió al temor de contagio de Covid -19, a raíz de que el ministro Yerko Núñez diera positivo.

Emilio Huáscar Castillo Illanes, Alejandra Arnez Montero

Ante la confirmación de que el ministro Yerko Núñez dio positivo a Covid -19, Edson Oczachoque, gobernador de Oruro, rechazó la visita de Iván Arias, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El motivo de la cita era para coordinar tareas para combatir el coronavirus en la capital del folclore, la cual este miércoles registró 18 muertes.

«Me estoy yendo un poco frustrado porque teníamos para hoy una reunión con el gobernador para las 14:00. El gobernador a escuchado que el ministro Yerko Núñez está con Covid. Yo no he venido a besarlo al gobernador, he venido a coordinar. Podría haberse sentado a tres metros de mí y poder coordinar. Me parece una falta de atención, una vergüenza que el gobernador se preocupe de todo menos de coordinar el tema del Covid. Ayer el departamento ha tenido 18 muertos en un día…», declaró Arias a la prensa orureña.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Ante esa inédita situación, Arias adelantó que volverá a Oruro el lunes de la próxima semana, previa coordinación con Saúl Aguilar, el alcalde, para ver el tema del crematorio, respiradores y las camas de tres y cinco movimientos. «Todo eso quería coordinar con el gobernador, al igual que los 600 ítems…»

Esta casa periodística intentó comunicarse con el gobernador, pero su comunicadora indicó que no podrá atender a la prensa porque están fumigando todos los ambientes de la Gobernación donde ingresó el Ministro Arias.

Fuente: El Deber