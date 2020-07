Ministro Arias invita a Gobernadora de Cochabamba a recorrer hospitales para confirmar existencia de Covid-19

La gobernadora Esther Soria y el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Foto de archivo: Opinión

La Paz, 10 jul (ABI). – El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, invitó a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, a visitar los hospitales para confirmar la existencia del coronavirus COVID-19, después de que se difundió un audio que se atribuye a la autoridad departamental y en el que se pone en «duda» la presencia de la enfermedad.

«Declaraciones como las que escuché de la Gobernadora de Cochabamba diciendo de que ella duda de que exista el coronavirus y que quiere ver un enfermo de coronavirus, realmente (sorprende), yo la invito, vamos al hospital Viedma señora Gobernadora, vaya a las calles, vaya a los hospitales», manifestó Arias, en declaraciones a Cadena A.

El polémico audio supuestamente fue grabado en una reunión con los «autoconvocados» de K’ara K’ara, que de manera constante protagonizan bloqueos en medio de la pandemia.

Y en dicho audio se escuchar decir: «Yo no tengo miedo morir o vivir compañeros, es más ni siquiera tengo miedo a esta enfermad, hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de COVID».

Estas afirmaciones generaron una ola de críticas e incluso pedidos de renuncia de la Gobernadora, quien ayer, frente a la polémica, remarcó que cree sí cree en el virus y que no recuerda «haber dicho esa situación» que se escucha en el audio.

«Pero es una desaprensión total esas declaraciones, (por eso) a veces digo, no nos va a matar el coronavirus, sino la estupidez humana y las declaraciones de la Gobernadora demuestran que lo único que no tiene límite es la estupidez», agregó Arias.

Entre tanto, el virus continúa propagándose por todo el país y hasta ayer el Ministerio de Salud registró 44.113 casos confirmados de COVID-19.

