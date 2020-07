Ministro de Gobierno asegura que la gente bloquea cementerios y basureros pagados por Evo Morales

La Paz, 7 jul (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el expresidente Evo Morales paga a la gente para que bloquee los cementerios y basureros, después de que en plena pandemia por el COVID-19 se registraron algunos conflictos en los accesos a camposantos y también cada vez se bloquea el botadero de K’ara K’ara.

«El mayor problema es que hay gente que está bloqueando los cementerios, hay gente que está bloqueando los basureros y estos son pagados por Evo Morales para que generen mayor conflicto y mayor incertidumbre», dijo Murillo, en entrevista con CNN.

Aunque pese a todos los conflictos generados en medio de la crisis sanitaria -según el Ministro- el país continúa registrando una baja cantidad de infectados y muertos por COVID-19, porque logró «manejar» el COVID-19 manteniendo con firmeza la cuarentena.

«Pero (ahora) todavía nos queda una recta muy difícil, que tenemos que superarla porque se empiezan a saturar los cementerios y los hospitales «, señaló.

Asimismo, recordó que el país no tiene capacidad médica y hospitalaria para enfrentar una pandemia, como la que azota al mundo entero, porque en los últimos 14 años se priorizaron la construcción de «canchitas», en las que el expresidente Evo Morales jugaba constantemente, incluso, haciendo que se transmita en vivo sus partidos de fútbol a través de la televisión estatal.

Es así que «hacía canchitas en todos los lugares que podía y decía que no se hacían hospitales porque era muy caro mantener los hospitales. (Por eso) hoy día no tenemos hospitales, (pero se está tratando de mejorar y muestra de ello es que) teníamos un solo laboratorio en todo el país para analizar (COVID-19), pero hoy tenemos 16 laboratorios; antes teníamos sólo 70 a 80 terapias intensivas, hoy alrededor de 400; y hemos generado, si no me equivoco, más de 4.500 ítems», remarcó.

Hasta ayer, el número total de infectados por COVID-19 en Bolivia ascendió a 40.509, es decir, Santa Cruz con 21.953 casos positivos, La Paz 4.685, Cochabamba 4.429, Beni 4.332, Oruro 1.283, Tarija 1.039, Pando 1.006, Chuquisaca 1.000 y Potosí 782.