Ministro Murillo afirma que Óscar Ortiz “se está muriendo en una clínica”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo este jueves que su colega del gabinete, Óscar Ortiz “se está muriendo en una clínica” aquejado por coronavirus, en una entrevista que le realizó el periodista Carlos Valverde. Asimismo, afirmó que la presidenta Jeanine Añez, que también es portadora del virus, está con fiebre.

“Nosotros hemos empezado a trabajar con las mejores ganas y lo estamos haciendo. Hoy tengo a mi amigo Óscar Ortiz muriéndose en una clínica por pelear junto conmigo y junto con otros” contra la enfermedad, dijo Murillo (ver minuto 9 del video).

Brújula Digital no pudo confirmar la gravedad del estado del ministro Ortiz, que informó el lunes 13 que el examen de Covid-19 había dado positivo, y el martes 14 agregó que su médico le había ordenado estar bajo oxígeno suplementario.

Murillo agregó, sobre la situación de Añez: “Duele Carlos, porque tengo a la presidenta enferma, la tengo con fiebre y en este momento está lanzando un plan de empleo está buscando reactivar la economía del país”.

De acuerdo al informe emitido hoy por el médico y neumólogo Andrei Miranda, que atiende a la presidenta Áñez, ella está «en buen estado general, ayer presentó una pequeña inflamación de la laringe (…), no tiene fiebre, no tiene tos ni dificultad respiratoria».

En un repaso ante la situación de las autoridades, Murillo agregó: “La ministra de Salud está delicada, la presidenta está delicada, 7, 8 ministros están muy complicados hoy día por luchar contra la muerte”.

En otra parte de la entrevista calificó como “cobarde” a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, pese a que hace una semana informó que le haría llegar una oferta de acuerdo político. Por su parte, llamó “loco” a Luis Fernando Camacho, del frente Creemos.

“Pero cuando ha pasado lo de los respiradores, en lugar de que cerremos filas y digamos ‘bueno, han hecho bien, han actuado, le han bajado la cabeza a los que estaban en esto’, ¿quiénes son los primeros en salir? El loco de Camacho y el cobarde de Mesa”.

Ambos, dijo, “son los primeros en acusar, pero ¿ellos hubieran tenido los pantalones de afrontar el momento histórico que estamos viviendo?”.

Respecto de su anuncio de que el Gobierno expropiaría dos clínicas, una de la universidad Univalle, en Cochabamba, y la otra de la universidad Udabol, en santa Cruz, aclaró nuevamente sus palabras y las atribuyó a su ignorancia.

“No, no Carlos (Valverde), primero que nada, no hay ninguna expropiación, ya lo he aclarado, he dicho, ha sido una palabra mal dicha dentro de mi ignorancia si quieres o lo que quieras llamarlo”, admitió.

Expresó que el gobierno está interesado en intervenir la clínica de Udabol, porque tiene 100 Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ello es improbable ya que todas las clínicas privadas de Santa Cruz tienen en total 100 unidades.