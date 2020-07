Murillo a Mesa por uno de sus tuits críticos al Gobierno: ¿Por qué no te callas?

El Ministro de Gobierno usó esa famosa frase para rechazar un comentario del expresidente Carlos Mesa en Twitter

Raykha Flores Cossío



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sacó de la galera la popular frase “¿Por qué no te callas?” que ha sido utilizada desde el rey emérito de España, Juan Carlos, hasta el fallecido expresidente peruano Alan García.

“@carlosdmesag porque no te callas, cuando debiste defender la Republica, escapaste hoy que @JeanineAnez defiende la Democracia y la vida de los Bolivianos no te cansas de atacarla es mujer si, pero le sobra lo que siempre te falto Valor contra @evoespueblo No te equivoques (sic)”, escribió ayer en la red social Twitter, donde es conocido por varias publicaciones polémicas.

El expresidente, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana y rival de Áñez, Carlos Mesa, había destacado en un tuit que algunos gobiernos locales entregaran medicamentos a enfermos de coronavirus ante “la ausencia del Gobierno nacional”.

Mesa no respondió, pero sí varios internautas, que se hicieron eco de las palabras de Murillo.

Tanto Áñez como Mesa están inmersos en la carrera electoral, y justo ayer el Tribunal Supremo Electoral postergó las elecciones para el 18 de octubre.

LA FRASE EN LA BOCA DE ALGUNOS FAMOSOS

“¿Por qué no te callas?” le espetó el entonces rey de España Juan Carlos I, el 10 de noviembre de 2007, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, ocurrida en Santiago de Chile, cuando Chávez interrumpía al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El 1 de julio de 2008, el entonces presidente de Perú, Alan García, utilizó con su homólogo boliviano, Evo Morales, la misma frase: “Habría que decirle como el rey Juan Carlos de España: “¡¿Por qué no te callas?!”. Métete en tu país y no te metas en el mío, ya estás jalando demasiado la pita, así que ten cuidado con las consecuencias de lo que estás haciendo». Morales había afirmado que Estados Unidos planeaba instalar una base militar en ese país.

Años más tarde, el 10 de mayo de 2016, la alcaldesa de la ciudad chilena de Antofagasta, Karen Rojo, criticó a Morales por sus declaraciones sobre la base militar en la frontera y su cercanía con el Silala. Concluyó con la famosa frase: “Por favor recuérdese esta frase: ¿Por qué no te callas?”

@carlosdmesag porque no te callas, cuando debiste defender la Republica, escapaste hoy que @JeanineAnez defiende la Democracia y la vida de los Bolivianos no te cansas de atacarla es mujer si, pero le sobra lo que siempre te falto Valor contra @evoespueblo No te equivoques. https://t.co/AM13Zn2ZbZ — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) July 24, 2020