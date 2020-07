Murillo aclara que al decir intervención de hospitales se refería a una alianza entre públicos y privados

Señala que el 30% de los asegurados de la CNS no pueden ser atendidos en estos centros médicos porque han colapsado y acuden a los hospitales públicos, quitando ese espacio a la gente que no tiene un seguro.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en entrevista con Unitel dio detalles del anuncio de la expropiación o intervención de dos clínicas privadas en Santa Cruz y Cochabamba para que sean destinadas a la atención del coronavirus. Detalló que la entidad que estará a cargo de este proceso es la Caja Nacional de Salud de donde además provendrán los recursos para que se haga el pago por la compra o el alquiler de los servicios.

La autoridad dijo que el único objetivo de la medida es descongestionar los hospitales públicos a los que terminan llegando incluso asegurados que deberían ser atendidos por la CNS y pidió tranquilidad a los empresarios ya que en cualquier caso, se trate de una expropiación o de una intervención se hará un pago justo.

“El 30% de los asegurados no están siendo atendidos en la Caja Nacional de Salud no están siendo atendidos porque ya no da abasto y esa gran cantidad de gente está yendo a hospitales públicos donde se debería atender a los más necesitados, a los que no tienen seguro», señaló Murillo y agregó:

«Necesitamos hacer una intervención y se puede ver de un lado más bonito, necesitamos hacer una alianza entre públicos y privados donde si es necesario comprar un hospital lo compraremos, si es necesario intervenirlo y pagar el alquiler lo haremos”.

El ministro explicó que ya se reunió con autoridades de la CNS que este martes en Directorio analizarán la propuesta realizada desde el Gobierno.

Fuente: Unitel