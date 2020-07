Murillo afirma que presionan a Choquehuanca para que renuncie a su candidatura

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó este sábado que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) presionan a David Choquehuanca, para que renuncie a su candidatura a la vicepresidencia, porque él no quiere la confrontación como sucede con Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia, a quien no le importa cómo llegar al poder.

“Estoy convencido que en el MAS hay dos alas, uno al que no le importa cómo llegar al poder y el otro ala que privilegia la vida. Tengo información de que están presionando al candidato (David) Choquehuanca para que renuncie a su candidatura, porque es uno de los que no quiere priorizar la muerte, ni la confrontación”, manifestó la autoridad durante un acto en Cochabamba.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Dijo que esta afirmación es cuestión de tiempo y que el tiempo le dará la razón o no.

Las declaraciones las hizo luego de que en la población de K´ara K´ara, en Cochabamba, se registre un enfrentamiento entre la Policía y un grupo personas que presuntamente pertenecen a los denominados “Autoconvocados”.

“Le pido a (Evo) Morales, le imploro que deje de dar mensajes y deje de confrontar a la gente desde su mansión de 3 millones de dólares en Buenos Aires, la gente en Bolivia está sufriendo y muriendo por la enfermedad”, dijo.

También cuestionó que la Asamblea Legislativa les bloquee los créditos de los organismos internacionales, que quieren destinar para que dar bonos a la gente, para mejorar la salud d la población.

“Esos dos tercios perversos en la Asamblea que alguna vez la gente les dio el voto y se equivocó pensando que podíamos tener un gobierno decente, hoy está estrangulando a Bolivia. Identifíquenlos a los senadores y diputados del MAS, que ganan 22.000 bolivianos para bloquear, donde les vean y reclámenles y díganles que no están ganando dinero para bloquear al pueblo, no es admisible. El MAS dirigido por Evo y su candidatos Luis Arce no les importa cómo llegar al poder, lo único que les importa es estrangular y dar un golpe desde la Asamblea”, cuestionó Murillo.