Murillo confirma que siete ministros tuvieron Covid-19

El ministro de Gobierno Arturo Murillo, reveló este viernes que a la fecha siete jefes de diferentes carteras de Estado fueron afectados por el Covid-19, la autoridad aseveró que los casos se presentaron debido al trabajo que los ministros desarrollan en la primera línea de contención de la pandemia.

La autoridad indicó que el último ministro en confirmar coronavirus fue Yerko Núñez quien regenta el Ministerio de la Presidencia, quien al momento se encuentra aislado siguiendo tratamiento para su recuperación.

“Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo, ya vamos si no me equivoco siete ministros que han caído con Covid y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio”, declaró.

La autoridad hizo las revelaciones en el acto de reanudación de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto destruidas en noviembre del año pasado por la convulsión social tras la renuncia del presidente Evo Morales.

Fuente: https://www.radiofides.com