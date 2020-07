Murillo sugiere «bloqueo» de salarios a legisladores del MAS para lucha contra Covid

La Paz

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno Arturo Murillo propuso el “bloqueo” de salarios a los senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que esos fondos sean utilizados para la lucha contra el coronavirus (Covid-19).

La autoridad de la cartera de Gobierno acusó además a los congresistas del partido azul de bloquear créditos para la lucha contra la enfermedad y de “boicotear” y “convulsionar”.

“Los Diputados y Senadores deberían tener como prioridad apoyar la Salud. ¡La prioridad de asambleístas azules es el boicot y la convulsión, bloquean créditos para la salud! ¿Por qué no bloqueamos sus salarios y se usa para lucha contra el Covid? ¿APOYAS?”, tuiteó Murillo.

Desde la Asamblea Legislativa aguardan al menos tres créditos para la lucha contra el coronavirus. Uno de $us 327 millones proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI), otro de $us 450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y uno de $us 350 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Fuente: Página Siete Digital