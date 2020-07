Natalie Vargas habla de su matrimonio ´no me separé, me dejaron`

«La cuarentena me ha dejado sin cintura y sin marido» bromea la ex presentadora de Calle 7 e influencer.

La bella Natalie Vargas, que el mes pasado compartió la difícil situación que había tenido que pasar junto a su hija Nattalia por contraer coronavirus, subió un TikTok señalando que no se había separado de su esposo, «no me separé, me dejaron, es diferente».

En una entrevista con Calle 7 la presentadora de Tv bromeó diciendo que la cuarentena la había dejado sin cintura y sin marido, al ser consultada por el papel que juega su marido dentro de su historia, señaló que no está preparada para hablar de eso, «me han pasado cosas terribles estos días, enfrentar esto del virus, que fue realmente fatal para mi, y también enfrentarme a esto de Álvaro, creo que mi corazón no está preparado para hablar de ese tema, me ha traumado la verdad» señaló con la voz entrecortada.

Mencionó estar sorprendida por la persona en la que Álvaro, su esposo quien también era competidor de Calle 7, se ha convertido, por ello prefiere no hablar de él, «creo que todo lo que él está haciendo o lo que él hizo, no sé si realmente justifica ¿no?… sólo eso…».

La joven influencer hace unas semanas había subido un video con su hija en instagram donde parte del post decía: «Dios escuchará nuestra oración de cada noche mi pequeña, él no permitirá que quedemos solas!»

Posterior a ello subió otro video en el que respondió la pregunta que sus seguidores se hacían «Te separaste Naty?»: