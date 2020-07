No habría impedimento para que Jeanine Áñez continúe con su mandato presidencial

Desde el Gobierno, señalan que no hay ninguna razón constitucional para que la Presidenta sea sustituida por Eva Copa u otra persona de la Asamblea.

Miguel Angel Melendres Galvis

No es coincidencia que la Presidenta Jeanine Áñez se muestre en lo que está haciendo, por medios virtuales. Luego de informar que ha dado positivo en la prueba por covid-19, la mandataria se ha aislado en la residencia presidencial, pero desde allí, saluda desde el balcón, inaugura reuniones gubernativas o escribe por su tuit los proyectos que el Órgano Ejecutivo realiza.

La Jefe de Estado se muestra activa, ejerciendo su mandato presidencial desvirtuando así que haya un vacío de poder o que está impedida de seguir en funciones.

En las últimas horas, se abrió la posibilidad de que puede aplicarse una nueva sucesión de mandato (después de la del expresidente Evo Morales) por la enfermedad de Áñez y una posible asunción de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa.

Sin embargo, abogados y políticos coincidieron en que no existe impedimento alguno. Como tampoco se podría considerar que Copa asumiera, porque existe un vacío legal en este sentido.

Reemplazo o cesación

El artículo 169 de la Constitución Política del estado (CPE) establece que, en caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta del Estado, será reemplazada en el cargo por el o la Vicepresidenta del Estado, por la presidenta del Senado o por el presidente de la Cámara de Diputados.

En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días.

El artículo 170 señala que la Presidenta cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o por revocatoria del mandato.

El MAS habla de sucesión

Desde la ciudad de El Alto, el concejal municipal Juanito Angulo, afirmó este viernes que, al haber dado positivo por coronavirus, la presidencia transitoria debería recaer en la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, ya que la enfermedad de la Mandataria la alejará al menos 14 días.

“¿Qué va a hacer la presidenta transitoria?, ¿va a atender su salud, se va a cuidar o va a atender (al Estado)? No puede hacer las dos cosas. Por eso es que la Constitución prevé la sucesión constitucional que en este momento urge que de una vez asuma la presidenta de la Asamblea Eva Copa, para que se pueda atender temas en estos momentos de emergencia”, dijo.

No hay motivos

Para aclarar la situación, José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, explicó a EL DEBER que este análisis requiere observar tres elementos de la Carta Magna: la ausencia o impedimento definitivo, ausencia temporal y la pérdida de mandato.

“Ninguno de estos casos se adecúa a la actual Presidenta, por cuanto ella sigue ejerciendo sus funciones. En caso de su ausencia temporal, tampoco puede ser reemplazada porque no hay Vicepresidente”, subrayó.

Además, aclaró que la presidenta del Senado Eva Copa, “no es Vicepresidenta”. “Es presidenta de la Asamblea Legislativa en acción interina por mandato del artículo 4 del reglamento de la Cámara de Diputados que se aplica para la Asamblea Legislativa”, añadió, entre otros aspectos normativos que dio a conocer.

Por su parte, el abogado Carlos Alarcón, evocando de la misma manera las normativas constitucionales, dijo que en el caso de la Presidenta Áñez no se trata de un impedimento definitivo, ya que su problema de salud no le impide el ejercicio de sus funciones, participando en actos de gobierno y administrativos que considere convenientes, dentro del alcance de su mandato que es transitorio pero ha sido prorrogado.

“No hay, constitucionalmente en estos momentos, lugar a ninguna aplicación de una figura de sucesión constitucional”, afirmó.

Interpretación de la Carta Magna

Entre otras opiniones, se destacó que, en caso de una sucesión, no le corresponde automáticamente ejercer la Presidencia del país a Eva Copa, sino pasa por una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En este sentido, se puede considerar que se agotó la sucesión, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, o en cualquiera de los órganos del Gobierno que no está regulada por la Carta Magna, ya que el actual Órgano Ejecutivo y Legislativo, cumplen funciones prorrogadas de gobierno.

Seguiremos trabajando

En contacto con EL DEBER, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien también guarda aislamiento por contagio de covid-19, aseguró que tanto la Presidenta Áñez como sus ministros, seguirán trabajando a diario, en coordinación con la Jefe del Estado, porque no existe motivos de dejar la administración del Gobierno.

“No hay ninguna razón constitucional para que la Presidenta sea sustituida por la señora Copa u otra persona de la Asamblea. La CPE señala las causas de una posible sucesión. La señora Presidenta sigue desarrollando sus actividades diarias de forma normal mediante el trabajo virtual que se ha optado no solo en Bolivia sino en muchas partes del mundo. No está ausente”, acentuó Núñez

No hay ausencia

Por su parte, Pablo Banegas, encargado departamental de la fórmula política LIBRE 21, reflexionó que Áñez puede seguir ejerciendo la presidencia, puesto que no tiene síntomas de gravedad y es asintomática.

“Además ya está normado legalmente el teletrabajo. Para que Eva Copa pueda asumir la presidencia tendría que existir un vacío de poder. Eso no hay. Si la salud de la actual Presidenta empeora y sus signos vitales le impiden tomar decisiones, remotamente, podría existir la posibilidad de un reemplazo mientras tanto, no”, expresó.

El senador del Movimiento Al Socialismo, Omar Aguilar determinó que a su criterio, Jeanine Áñez sigue en condiciones de ejercer el cargo y aún no hay ausencia en el cumplimiento de sus funciones.

“En caso de agravarse su situación de salud y requiera tratamiento en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), considero que la situación cambia. Pero en lo personal, espero que la Presidenta en transición pueda recuperarse de esta enfermedad”, sostuvo.

En el trabajo

Mientras tanto, en su cuenta tuit, Jeanine Áñez comentó que seguía trabajando para todos los bolivianos desde su casa.

“Quiero que sepan que, en el marco del Plan Nacional de Reactivación del Empleo, trabajaremos en uno de los ejes más importantes: el de generar nuevas oportunidades de trabajo haciendo obras en toda Bolivia”, escribió, para más tarde, aparecer vía virtual, en la reunión de sus ministros, con sectores pequeños y microempresariales.

Adrei Miranda, neumólogo y médico de cabecera de la Mandataria informó que la salud de su paciente es estable, asintomática, y recibe tratamiento preventivo contra el coronavirus.

Mediante fotografías que fueron publicadas la mañana de este viernes, se vio a la Presidenta en el balcón de la casa presidencial, desde donde saludó junto a una de sus mascotas.

