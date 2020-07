Nos unimos al dolor que embarga a la familia de un gran ser humano, ex president…

Nos unimos al dolor que embarga a la familia de un gran ser humano, ex presidente de la Cámara de Senadores y ex ministro de Estado, Eugenio Rojas Apaza (Q.E.P.D). Mis condolencias a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor.

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

Mesa arremete contra Evo y Arce por “práctica perversa de amenazar y bloquear” www.opinion.com.bo | 23 hours ago ...esa ciudad, señaló que "Evo Morales y Luis Arce Catacora siempre desarrollaron una práctica perversa y negativa que está basada en la presión, en la... Morales, de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo que no está en consonancia con la búsqueda de una construcción democrática en favor de todos los... Compartido: 1.9K

Líder boliviano rechaza declaraciones de ministro de facto www.telesurtv.net | 23 hours ago ...anterioridad, Murillo difundió también la noticia de que el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, había contraído la Covid-19. En aquel momento... Compartido: 784

Mesa dice que Evo Morales y Luis Arce desarrollan una “práctica perversa” que “ha cansado a todos” elpotosi.net | 22 hours ago ...), Carlos Mesa, acusó al MAS, Luis Arce y Evo Morales de desarrollar una "práctica perversa" de presión, violencia, amenaza y el bloqueo. "Esta... práctica perversa es algo que nos ha cansado a todos y que muestra exactamente el espíritu de Evo Morales, de Luis Arce y del Movimiento al Socialismo, que... Compartido: 474

‘We will coup whoever we want’: Elon Musk and the overthrow of democracy in Bolivia www.alternet.org | 19 hours ago ...mere 13.3 percent, far behind the Movement for Socialism's Luis Arce (41.9 percent) and the center right's Carlos Mesa (26.8 percent). The election was... would not have had an elected government for an entire year. Luis Arce of MAS recently told Oliver Vargas, "We face persecution, we face surveillance... Compartido: 514

Mesa: La violencia, amenazas y bloqueos muestran el espíritu de Evo, Arce y el MAS www.noticiasfides.com | 22 hours ago ...expresidente Evo, del candidato, Luis Arce Catacora, y del mismo Movimiento Al Socialismo (MAS) que se vio reflejado durante la marcha que se realizó la... Morales, de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo que no está en consonancia con la búsqueda de una construcción democrática en favor de todos los... Compartido: 390

Arturo Murillo en 20 minutos, cinco mentiras y cinco desvaríos muywaso.com | 3 hours ago ...un momento crítico, pero él parece tener la mirada puesta en las urnas. 3. «Todo nos indica que el señor Arce Catacora también está contagiado. Está... Compartido: 253

Para "El Mallku", Arturo Murillo hunde la candidatura de Áñez www.gente.com.bo | 20 hours ago ...Arce Catacora (MAS). Áñez ganó popularidad cuando fue posesionada como Presidenta transitoria del país, luego se postuló como candidata a la... como la primera autoridad de Estado. Las últimas encuestas de intención de voto pusieron a Áñez en el tercer lugar, después de Carlos Mesa (CC) y Luis... Compartido: 121

“O melhor marqueteiro da campanha é o governo golpista porque ele não consegue governar o país” jacobin.com.br | 5 hours ago ...da economia, Luis Arce Catacora, fora escolhido como candidato do MAS. Como você avalia o apoio à Luis Arce e seu candidato à vice-presidência... candidato do Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, deve angariar 42% no primeiro turno, mostrando a continuidade do apoio popular ao partido do... Compartido: 93

Latinoamérica: Coronavirus en Bolivia elcomercio.pe | 6 hours ago ...opuesto a la suspensión de los comicios es Luis Arce (Movimiento al Socialismo-MAS), exministro de Economía de Evo Morales. Vía redes sociales... fiel. "No creo que Evo Morales realmente quiera que Arce Catacora gane las elecciones. Porque si las llegara a ganar, se rompe el mito de que Evo Morales... Compartido: 70

MESA DICE QUE EVO Y ARCE DESARROLLAN UNA “PRÁCTICA PERVERSA” QUE “HA CANSADO A TODOS” www.radiokollasuyo.net | 23 hours ago ...), Carlos Mesa, acusó al MAS, Luis Arce y Evo Morales de desarrollar una "práctica perversa" de presión, violencia, amenaza y el bloqueo. "Esta práctica... perversa es algo que nos ha cansado a todos y que muestra exactamente el espíritu de Evo Morales, de Luis Arce y del Movimiento al Socialismo, que no... Compartido: 66