Novak Djokovic y su esposa Jelena dieron negativo en sus nuevas pruebas de coronavirus

Luego del escándalo por su torneo benéfico, el número uno del tenis mundial y su pareja han repetido los test y ya no tienen Covid-19

Serbia’s Novak Djokovic with his wife Jelena in the stands during Adria Tour at Novak Tennis Centre in Belgrade, Serbia, June 14, 2020. Picture taken June 14, 2020. REUTERS/Marko Djurica

Fue un escándalo de carácter global, gran parte del mundo del tenis repudió la ola de contagios de coronavirus desatada por el torneo benéfico que hizo Novak Djokovic en tierra balcánicas. El propio tenista serbio y su esposa se infectaron, por lo que tuvieron que aislarse inmediatamente. Pero Nole y Jelena han repetido las pruebas y el resultado esta vez ha sido negativo.

A 10 días de que varias personalidades del tenis dieran positivo por haber participado el Adria Tour, un certamen de exhibición donde prácticamente no hubo medidas para evitar la propagación de la pandemia, el número uno del ranking ATP y su pareja ahora han dado negativo en un nuevo test de Covid-19.

“Novak y Jelena no sentían síntomas del virus, y se sometieron al test por un acuerdo previo con los médicos”, señaló en un comunicado la agencia de relaciones públicas que representa al tenista, en referencia a esta nueva prueba, la primera realizada desde que dieron positivo en un test realizado el pasado 23 de junio.

Viktor Troicki, Novak Djokovic, Dominic Thiem y Grigor Dimitrov en el Adria Tour (REUTERS)

Ambos pasaron estos últimos 10 días en aislamiento, siguiendo los protocolos y medidas de seguridad por la Covid-19, según indica la mencionada nota. Lo mismo sucedió con varias personalidades del tenis que se contagiaron durante el evento desarrollado en Belgrado y Zadar (Croacia) el mes pasado.

Además de Djokovic y su esposa, dieron positivo otros tenistas –con el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric, el serbio Victor Troicki y su mujer– y dos entrenadores de Djokovic, Marco Panichi y Goran Ivanisevic, así como el coach de Dimitrov, Kristijan Groh.

El tenista serbio Novak Djokovic hizo una donación para la lucha contra la Covid-19 en una ciudad del sur de Serbia (EFE)

Por otra parte, mientras aguardaba este resultado para volver poco a poco a los entrenamientos con la mirada puesta en el regreso a la competición, Djokovic hizo una donación de más de 40.000 euros (45.000 dólares) a la ciudad de Novi Pazar, situada en el sudoeste de Serbia, una localidad de su país que ha sido especialmente golpeada por la pandemia, según señaló la cadena deportiva SportKlub TV.

Serbia ha experimentado un repunte de casos, con más de 200 diarios recientemente, mientras que hace un mes registraba alrededor de 50 al día.

Fuente: infobae.com