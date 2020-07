Observan que padrón creció de forma atípica en años electorales

Pablo Peralta M. / La Paz

Un análisis que realizó la exdiputada Jimena Costa da cuenta de que el padrón electoral creció de forma atípica en años electorales, desde 2009. Ante los datos, en Demócratas exigen una nueva auditoría al registro, mientras que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) piden que le dejen hacer su trabajo al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El estudio realizado por Costa fue publicado en una columna, la pasada semana. En ese trabajo, la también analista explica que entre 1997 y 2004, antes de que el MAS llegara al poder, el padrón electoral presentaba un crecimiento anual en promedio de 174 mil ciudadanos.

“En 1997, el padrón tenía 3.252.501 inscritos; el de 2002 tenía 4.097.278 inscritos; el de 2004 tenía 4.461.198. Para las elecciones de 2005 y después de varios años, el padrón fue depurado y fuimos a las urnas con un padrón limpio de 3.671.152 inscritos”, indicó Costa y agregó que en 2006, cuando se realizaron las elecciones para la Constituyente, el padrón tenía 3.713.376 inscritos. “Es decir, que creció en 42.224 nuevos inscritos en más o menos seis meses”, aseguró.

“Para el revocatorio de 2008, dos años después, creció en 334.330 nuevos inscritos, es decir, 167.165 nuevos inscritos en promedio por año, lo que es coherente con el crecimiento histórico”, explicó.

En 2009, según la explicación de Costa, en el referéndum constitucional se fue a las urnas con un padrón de 3.891.316 inscritos. No obstante, la exdiputada detecta que 10 meses después de aquellos comicios el padrón de las elecciones de 2009 “creció en 1.079.142 nuevos registros”.

Costa subraya que entre el referendo y las elecciones no pasó ni un año, pero la tendencia histórica se fue “al tacho”.

En el caso de las elecciones de 2014, detalló que el padrón tenía 5.971.152 inscritos, lo que quiere decir –subrayó- que creció en 404.378 nuevos inscritos por año. Agregó que el padrón del referéndum de 2016 tenía 6.243.112 inscritos, lo que indica –puso énfasis- que creció en 271.960 en 14 meses.

Costa subraya que el número de inscritos en 2009 y 2014 se incrementa de forma sorprendente “justo en años electorales”.

Este medio consultó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las observaciones y desde esa institución se proporcionó un enlace a un sitio en el que se puede acceder, entre otros documentos, al “Dossier confiabilidad”, sobre el “Padrón Electoral Preliminar 2020 en Bolivia”.

En ese documento se indica que, en 2017, el OEP llevó adelante una auditoría integral del padrón, que estuvo a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“(La auditoría) refirió que la consistencia de la base de datos de ciudadanas y ciudadanos habilitados en el padrón alcanzó a un 98,9%. En cuanto a las defunciones, se encontró una base de datos correcta del 96,2%. Así también, en términos de inhabilitaciones técnicas, la cifra de datos correctos fue de un porcentaje de 99,44%”, se lee en ese informe.

En el documento también se detalla que el OEP lleva adelante una serie de acciones orientadas al saneamiento del padrón, para poner en práctica las recomendaciones de la OEA.

En ese contexto, en ese dossier se indica lo siguiente: “De acuerdo a la observación de la OEA de la auditoría realizada el año 2017, se detectaron 48.759 registros duplicados. A partir del saneamiento del padrón electoral se han identificado al inicio del proceso de revisión 17.351 registros duplicados, y a aplicar el resultado del saneamiento actualmente se tienen identificados 5.929 registros duplicados”.

Una de las recomendaciones que dio la auditoría al padrón es que “el proceso de conformación” de ese registro electoral “requiere de un mayor acompañamiento por parte de los partidos políticos, para garantizar un seguimiento adecuado de todos los procesos”.

Para cumplir esa sugerencia, el OEP indica que “se programó convocar a reuniones técnicas para explicar a los delegados de las organizaciones políticas y/o alianzas todas las actividades que se ejecutan en este proceso y se habilitará un ambiente para que se proceda a verificar la data del padrón que el delegado técnico considere relevante”.

La postura de los políticos

Gonzalo Barrientos, diputado de Demócratas, afirmó que la confiabilidad del padrón “es un tema pendiente”, dado que en los hechos el padrón se incrementó fuera del promedio normal de crecimiento.

“Está claro que el MAS, desde un principio, armó una base de datos en función a sus intereses. A eso se debe también el fraude que se dio en su momento. Por lo tanto, esto tiene que ser revisado. No confiamos en la auditoría que se hizo. Por eso, este tema tiene que ser revisado y debe realizarse una verdadera auditoría con la participación de todos los partidos”, aseguró.

Consultado sobre el tema, Rolando Cuéllar, dirigente y candidato a diputado por el MAS en Santa Cruz, manifestó que el oficialismo, como sucedió con la fecha de las elecciones, busca politizar también este tema. “Todo es político”, expresó.

“Le están teniendo miedo al voto. Lamentablemente no le están dejando hacer su trabajo al Órgano Electoral. No entienden que el OEP sólo ve el tema técnico y la bioseguridad de los electores para ir a votar. La competencia, la tuición que tiene que ver el tema de la pandemia es del Gobierno, de las gobernaciones y de los municipios. A esas instancias se debería estar cuestionando por qué la pandemia no baja. El TSE no es su competencia ver el tema de salud. Lo politizaron este tema”, manifestó.

El padrón electoral