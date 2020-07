Oficialismo anuncia petición de informe al TSE sobre candidatura de Arce

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, anunció que presentará una petición de informe oral al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, para que informe sobre las acciones que se realizan respecto al presunto delito electoral en el que habría incurrido el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, al dar comentar información de un estudio de opinión sobre preferencia electoral.

“Vamos a presentar una petición de informe oral al presidente del TSE para que informe qué acciones está llevando adelante en la cancelación de la candidatura y personería jurídica del MAS y del candidato Luis Arce, al haberse cometido un delito electoral violando la Ley del Régimen Electoral”, dijo Barrientos.

El artículo 136 de la ley 026, del Régimen Electoral establece que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

“Este es un proceso de fiscalización, vamos a ir a través de la Asamblea Legislativa, en caso de que no se cumplan con la ley o se esté incurriendo en incumplimiento de deberes. También iniciaremos las acciones que correspondan. Desconfiamos del señor Salvador Romero (…) nosotros vamos a iniciar este proceso de fiscalización porque la Constitución (Política del Estado) y la ley se tienen que cumplir”, reiteró Barrientos.

La vocera del MAS, Marianela Paco, manifestó que la candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada debido a que no se incurrió en “ningún delito de carácter electoral”, al no haber una premeditación y al no haberse mostrado ninguna gráfica, cuadro o material de la encuesta de la que habló el candidato presidencial.

Al respecto, Paco remarcó que Arce no hizo mención a detalles de la encuesta a diferencia de lo ocurrido en Beni en 2015, cuando 228 candidatos de Unidad Demócrata (UD) perdieron su personería jurídica y fueron inhabilitados, luego de que uno de los candidatos, Carmelo Lenz, diera detalles y mostrara un estudio de opinión.

Los contrincantes del MAS, señalan que ese hecho marcó jurisprudencia y piden que se actúe en consecuencia contra el expartido de Gobierno, por presunta falta electoral.

Pero el MAS, también acusó al candidato a la vicepresidencia de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, de haber difundido encuestas en sus redes sociales.

“Este es el mensaje de Samuel Doria Medina presentando unas encuestas. Esto sí estaría cuadrando, si vale el término, en lo que prohíbe la normativa electoral vigente”, señaló Paco, respecto a la publicación que realizó Doria Medina en junio en sus redes sociales.

Asimismo, el expresidente Evo Morales, recordó que Doria Medina publicó resultados de encuestas en dos oportunidades.

“La derecha nuevamente intenta proscribir al MAS inventando una infracción por comentar datos; sin embargo, el candidato a la vicepresidencia por el oficialista Juntos, @SDoriaMedina, comentó y publicó encuestas en dos ocasiones pero todos callan”, manifestó Morales, a través de su cuenta en Twitter.

Haciendo mención a una publicación realizada el pasado 4 junio cuando el candidato de Juntos publicó un sondeo realizado en Twitter por el periodista Raúl Peñaranda. Y en una segunda ocasión, en fecha 9 de junio, Doria Medina replicó otro sondeo.

El empresario en sus redes señaló que es absurdo comparar las publicaciones que hizo, con las declaraciones realizadas por Arce. “Quieren comparar la enorme metida de pata de Luis Arce con declaraciones mías en junio. Absurdo. Son dos situaciones distintas en tiempo y en contenido, como demuestra que nadie me haya denunciado hasta ahora”, dijo.

También indicó que el presidente del TSE, Salvador Romero, debe manifestarse respecto a las declaraciones del candidato del MAS, realizadas el pasado 14 de julio.

“Grupos del tirano entran en confusión respecto del delito electoral cometido por su candidato Arce, el que se cumpla la ley está en manos de (Salvador) Romero y el TSE y tiene que hacerlo YA (Sic)”, añadió.

Sobre el tema, la exvocal del TSE, Dina Chuquimia, remarcó que el calendario electoral entrará en vigencia el próximo 25 de julio.

«El calendario electoral será retomado recién el 25 de julio, por lo tanto la difusión o comentarios de encuestas no viola la ley de Régimen Electoral», señaló a FidesAM.