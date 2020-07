OMS advierte que ninguna vacuna contra el Covid-19 está suficientemente avanzada

El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió este viernes (03.07.2020) que ninguna de las decenas de vacunas que se están investigando para frenar el avance del COVID-19, o de las 17 que están en ensayos clínicos, está lo suficientemente avanzada como para pronosticar cuándo podría empezar a producirse una inoculación eficaz y segura.

«Sería poco inteligente predecir cuándo tendremos una vacuna lista”, sostuvo Ryan, quien, sin embargo, estima que para finales de este año se podrían tener resultados sobre la eficacia de las vacunas candidatas. En ese caso se podría empezar con vacunaciones a principios del próximo año, pero ello dependerá de que haya una capacidad de producción suficiente, agregó.

Por lo mismo, el experto pidió a los países no bajar los brazos en el combate contra la pandemia, en momentos en que en distintos lugares del mundo comienzan a surgir rebrotes tras reaperturas prematuras. «La OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías, pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a desaparecer como por acto de magia”, señaló.

Confinar más, si es necesario

Ryan sostuvo que el desafío estará en reforzar la capacidad de producción al mismo tiempo que se avanza con los ensayos clínicos, lo que -confirmó- varios grupos farmacéuticos planean hacer. Los especialistas también están buscando tratamientos que permitan reducir la tasa de mortalidad. «Estamos viendo con nuevos antivirales o con combinaciones (en tratamientos) de antivirales con antiinflamatorios para aumentar la respuesta inmunitaria», comentó Ryan.

De cualquier modo, el representante de la OMS hizo un llamado a las autoridades. «Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números. La gente debe despertar. Las cifras no mienten y la situación en el terreno no miente», añadió. Subrayó que «nunca es demasiado tarde, en una epidemia, para tomar el control. Debemos iniciar el combate ahora. Debemos parar este virus ahora».

Ryan dijo que los países «deben absolutamente romper las cadenas de transmisión», inclusive adoptando medidas de confinamiento «si no hay alternativa».

