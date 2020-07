Organizaciones sociales afines al MAS se reúnen con vocales electorales del TSE

Brújula Digital

A convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los dirigentes de las organizaciones sociales afines con el Movimiento Al Socialismo (MAS) se reúnen este jueves con los vocales electorales para recibir las explicaciones sobre las razones que determinaron la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre.

“Sí, está convocado el Pacto de Unidad y la COB, no es invitación sino una carta de información; vamos a debatir ahorita en qué condiciones asistimos o no asistimos; los interculturales hemos autorizado a nuestro ejecutivo que asista a escuchar porque ellos tienen como fecha el 18 (de octubre) y nosotros tenemos el 6 de septiembre”, dijo a Unitel el ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de La Paz, Andrés Flores.

Pasada las 14:30 de este jueves, se observó a dirigentes del Pacto de Unidad, organizaciones sociales afines al MAS, ingresar al TSE, ubicado en plaza Abaroa, previa constatación de la lista de los asistentes y las medidas de bioseguridad por la Covid-19.

El TSE informó que se invitó a la reunión a representantes de la Central Obrera Boliviana (COB); la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Tupak Katari y las Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa.

El Órgano Electoral informó que en el encuentro, programado para las 14:00, se explicarán los fundamentos constitucionales y los parámetros científicos y técnicos por los que se determinó aplazar los comicios generales para el 18 de octubre de este año y realizar una eventual segunda vuelta para el 29 de noviembre.

Flores afirmó que la decisión del Pacto de Unidad es exigir que los comicios no sean postergados para octubre. “El 6 de septiembre tiene que llevarse las elecciones porque no hay argumentos sólidos, sobre todo el argumento de salud ya habíamos dicho que es como una música que ya pasó de moda; es como la música chicha que han utilizado suficientemente, no, ya pasó de moda”.

Antes del mediodía, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, dijo que asistirían a una reunión con el TSE si son convocados. “Si hay invitación, vamos a acudir, nos vamos organizar para ir a escuchar la explicación técnica de la resolución que ha emitido la sala plena del TSE (para postergar las elecciones)”, dijo.

Huarachi también señaló que las organizaciones sociales en sus regiones ya iniciaron la organización de la huelga general indefinida que será acompañada por bloqueo de carreteras. “(Las organizaciones sociales) ya están en pie de lucha, organizando y emitiendo las convocatorias para que sus sindicatos de manera estratégica busquen los puntos estratégicos para el bloqueo (de vías”, dijo en conferencia de prensa.

El presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró el martes que es «definitiva» la nueva fecha establecida para las elecciones generales, después de que el Ministerio de Salud dio a conocer nuevas proyecciones de contagios de la Covid-19 por regiones.

«El 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones en Bolivia, no solamente porque hemos considerado las variables científicas vinculadas con la evolución de la pandemia, sino también porque existe un mandato constitucional», manifestó Romero, el martes.

Recordó que en el país existe una «obligación constitucional» para que las nuevas autoridades sean elegidas y posesionadas el 2020. Entonces, dijo, “si tenemos la jornada de votación el 18 de octubre, eventualmente una segunda vuelta el 29 de noviembre, esto nos deja solo diciembre para concluir el cómputo y también para que las nuevas autoridades puedan tomar posesión”.