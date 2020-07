Paciente fallece en minibús en puertas del hospital de Cotahuma

Sociedad

domingo, 5 de julio de 2020 · 18:48

Fuente: paginasiete.bo

Familiares de personas infectadas presuntamente con coronavirus, denunciaron este domingo a través de las redes sociales que el Hospital Municipal de Cotahuma de La Paz no abrió sus puertas para recibir a pacientes con síntomas de coronavirus.

En un video publicado en redes sociales se observa a un paciente fallecido al interior de un minibús mientras sus familiares claman por auxilio e ingreso al recinto hospitalario que según el registro permanece cerrado.

La versión de la Alcaldía es otra, el paciente no murió en puertas del hospital municipal mencionado sino llegó sin vida y que sus familiares intentaron que se le atienda en ese recinto.

Gabriela D., una de las personas que publicó un video en Facebook, registra ese momento doloroso y también denuncia que el persona de ese recinto no abre las puertas para atender a pacientes sospechosos de Covid-19.

“Como ven, estamos en el hospital de Cotahúma y hay una persona que parece que acaba de fallecer a pesar que les hemos rogado que por favor, nos atiendan. Lo mismo pasa con mi abuela que está demasiado mal. Les hemos rogado, hemos llamado al director del Sedes y no quieren atendernos ni de emergencia, ni viendo que las personas se están muriendo aquí (en la puerta). Yo no sé qué más podemos hacer dónde podemos acudir”, dice entre sollozos mientras muestra las imágenes en video de la persona que aparentemente falleció.

La ciudadana relata en otra publicación señala que son varios los integrantes de su familia que están con síntomas de coronavirus y que por eso fueron al Hospital Obrero en la zona de Miraflores donde también no quisieron atender a sus familiares.

“Hablamos con todos los médicos posibles día y noche, hablamos con Sedes diciendo q todo colapso esperando que haya un espacio para mí abuela… he visto cómo la gente está muriendo”, escribió en su muro.

El 27 de junio, la ministra de Salud, Eidy Roca junto al alcalde, Luis Revilla, inspeccionó el Hospital municipal de Cotahuma que desde el 29 de junio comenzó a atender a enfermos con Covid-19.

El secretario de Salud interino del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Cristhian Pereyra, explicó que el hospital de Cotahuma sóloorecibe a pacientes que son enviados de otros centros de salud, según dijo, en cumplimiento al protocolo establecido.

“Cuando llega un paciente a demandar atención médica, en este caso este hospital Covid, requiere que este paciente sea diferido por alguien. No puede llegar directamente el paciente al hospital para ser atendido porque por detrás, ustedes han podido ver en estos seis días que está funcionando el hospital, llegan los pacientes referidos de cada establecimiento de salud”, explicó.

Según datos del Ministerio de Salud, el hospital de Cotahuma cuenta con 80 camas de internación, de los cuales 15 son de terapia intensiva y cuenta con las medidas de bioseguridad requeridas para la atención de pacientes con COVID-19.

Sin embargo, Pereyra informó que tiene 60 camas y que de esa cantidad, “tenemos 47 camas ocupadas. En seis días hemos ocupado 47 camas. Si tenemos 60 camas son 13 camas disponibles que posiblemente entre mañana y pasado mañana las llegamos a ocupar”.

También dijo que el viernes llegaron al Hospital de Cotahuma 10 unidades de terapia intensiva“y en este momento están siendo instaladas para que a partir del miércoles o jueves podamos operar con esas diez unidades de terapia intensiva adicionales”.