Paniagua a Farías: «El fútbol boliviano no es sólo la Verde»

Marco Mejía / La Paz

“El fútbol boliviano no es sólo la selección”, afirmó el secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), David Paniagua, en relación a la decisión que se tomó con los 14 capitanes de los clubes de no asistir a la concentración cerrada que pretende realizar el técnico de la Verde, César Farías.

La agremiación se encuentra firme en su postura de pelear por los derechos de los futbolistas que no darán brazo a torcer mientras no se resuelvan “las irregularidades y atropellos a la normativa vigente”.

Fabol pide el cumplimiento de la implementación del protocolo de bioseguridad antes del reinicio de las actividades, que los sueldos atrasados sean cancelados por los clubes que no han cumplido con sus jugadores, además que no permitirán más rebajas en los salarios hasta fin de año. Entre los pedidos, también se exige el pago de premios a jugadores y cuerpo técnico de San José y que los Tribunales de la FBF funcionen de acuerdo a norma FIFA.

“Entendemos que Farías quiere trabajar, pero va a tener que esperar ya que primero hay que arreglar este tema. El fútbol boliviano no sólo es la selección, tenemos que arreglar lo colectivo, los futbolistas salen de los 14 clubes y el DT tiene que entender eso y ordenaremos la casa para que sean convocados a la selección, no queremos que sea al revés: que se concentre a la selección sin resolver el problema de las 14 instituciones”, remarcó Paniagua.

La entidad federativa se encuentra en el momento gestionando ante el ministerio de salud un permiso especial para “encapsular” al seleccionado en La Paz y no correr en desventaja en la Eliminatoria que podría arrancar en el mes de octubre.

Criticó a la FBF que opta por el silencio ante la cantidad de problemas que se deben resolver. “la Federación esconde la cabeza como el avestruz, no responden y no dan explicaciones, por ejemplo, de los 700.000 dólares que les deben a los jugadores y ex técnico (Eduardo Villegas) de San José”, recordó.

Paniagua reitero que respaldan el modelo de negocio que presentó el titular del club Bolívar, Marcelo Claure, para comprar los derechos del fútbol boliviano por los siguientes diez años.

“No conocemos otra propuesta que le permita al fútbol salir adelante. Si alguien aparece con una mejor oferta la aplaudiremos, pero lo veo muy difícil”.

Según Paniagua, la propuesta del empresario garantizará la estabilidad laboral de sus afiliados. “Los clubes que más problemas tienen no quieren aceptar la oferta, no se dan cuenta que está en juego la sobrevivencia de las familias de los jugadores”, concluyó.