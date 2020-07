Paniagua sobre Laime: «No es parte de Fabol»

Campeones

miércoles, 29 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

APG / La Paz

El ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, restó importancia a las declaraciones de Carlos Laime (exarquero de San José y de otros equipos profesionales). El exjugador adelantó que organiza un congreso nacional con el fin de cambiar a “la cúpula dirigencial”.

“Carece de importancia algunas declaraciones de un exjugador que no es parte de Fabol, pero bueno, podrá ser una aspiración que tiene, eso no nos distraerá del trabajo que realizamos para los futbolistas desde hace tiempo”, expresó Paniagua, quien desde las pasadas semanas anunció que los jugadores no se presentarían al seleccionado nacional si los dirigentes de los clubes profesionales y la Federación Boliviana de Fútbol no atienden sus peticiones (deudas, demandas y otros).

El pasado domingo, Laime declaró que “nos cansamos por falta de ejecución de tantas promesas, de una rendición transparente de la economía que se administra y porque muchos de los colegas activos están en un estado de indefensión. Tengo una serie de informes, de documentos y también de denuncias”.