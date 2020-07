Pedraza dice que plazos para alianzas políticas concluyeron, pero escucharán propuestas

El candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, recordó este viernes que los plazos para realizar alianzas políticas concluyeron según el calendario electoral, pero la Alianza está dispuesta a escuchar propuestas.

Hizo esas declaraciones después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijera que en los próximos días Jeanine Áñez lanzará una propuesta a su principal oponente, Carlos Mesa, referida a las elecciones generales del próximo 6 de septiembre, según El Deber.

La noticia generó un aire de posibles alianzas entre ambas tiendas políticas, pero después Murillo aclaró que hablaba de que la democracia está en juego, y no a subir ni bajar candidaturas con miras a los comicios electorales.

Pedraza aclaró que no es bueno ingresar a un terreno de especulaciones y qué mejor sería esperar a que lleguen las propuestas para que sean analizadas. «No queremos especular porque es un tema serio, no es responsable especular. Primero, veremos si hay una propuesta, si es que la hubiera», sostuvo.

Manifestó que CC está abierta a escuchar y conversar de propuestas que sean en favor de la democracia y que puedan coadyuvar para salir de la crisis económica y de salud en la que actualmente está el país.

Sin embargo, señaló que desde CC siempre fueron críticos con el actual Gobierno de transición, así como con la gestión del expresidente Evo Morales.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, señaló que el tema de una negociación con CC no se discutió en Juntos. La posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en la alianza Juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo», publicó en Twitter.

Las repercusiones no se dejaron esperar sobre el anuncio de la propuesta de Añez a Mesa. Morales escribió en su cuenta de Twitter que por una instrucción del Gobierno de Estados Unidos Mesa y Áñez «acordaron un pacto para ir Juntos en las elecciones«. Por su lado, el candidato presidencial de Creemos dijo que «la vieja clase política estaba armando todo para que su rosca de privilegios prevalezca».

Al respecto, Pedraza dijo que la historia de enfrentar a la pandemia hubiera sido distinta si el expresidente Morales no hubiera priorizado la compra de aviones o la de construir museos y se hubiera dedicado a fortalecer el sistema de salud. Asimismo, afirmó que gracias a Evo el país está sumergido en una crisis política.

Respecto a las afirmaciones de Camacho, dijo que la Alianza no es parte de la vieja política y que más bien los que quieren volver al pasado son los de la vieja política; «quieren volver al abuso de poder, al nepotismo, a la corrupción, nosotros no queremos eso, nosotros miramos al futuro«, sostuvo.