Personal del 80% de centros de salud está afectado por Covid-19

Al menos “un 80 por ciento” de los centros del departamento tienen personal de salud contagiado con Covid-19, aislado o con baja por la enfermedad, informó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Yuri Lazarte.

El porcentaje de bajas en cada centro de salud, incluido personal administrativo, varía entre 30 y 50 por ciento, según los reportes de las redes de salud, municipios y sectores que recibe el Sirmes. “Lamentablemente, la capacidad de atención y de funcionamiento de los distintos centros también disminuye a ese mismo porcentaje”, añadió.

Los médicos, enfermeras, auxiliares y el personal administrativo están en primera línea luchando contra la pandemia y arriesgando su vida. Otros perdieron la batalla.

Hace una semana, la Caja Nacional de Salud (CNS) registró 40 bajas en personal que atiende casos sospechosos y positivos de Covid-19. Esto generó filas en la atención a pacientes, además de sobrecarga de trabajo.

Según datos proyectados por el Colegio Médico, la cantidad de personal de salud entre médicos, enfermeras, auxiliares contagiado ya supera los mil enfermos, pese a registrarse 467 casos por PCR en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) hace una semana.

“Creemos que esta cifra es tres veces más, porque no tenemos en este número el personal que ha sido contagiado y se haya hecho la prueba inmunológica, radiografía de tórax o tomografía. No hay un solo médico que no haya atendido un caso de Covid-19”, explicó el presidente del Colegio Médico, Édgar Fernández.

“Lamentablemente, el virus está en todo lado y el personal no siempre ha adquirido el virus en el centro”, dijo.

Fernández añadió que esto también se debe a la falta de equipos de protección.

Según protocolo, el personal dado de baja debería retornar con una segunda prueba negativa, pero “incluso los están haciendo regresar después de los 14 días, lo cual no es correcto, pueden seguir contagiando”, añadió Lazarte.

El Sirmes propone reorganizar el sistema y concentrar al personal sano en centros cabecera.

Cierre

Ante las bajas registradas en un 80 por ciento de los centros de salud de Cochabamba, existe el riesgo de cerrar estos espacios de atención médica, advirtió el secretario ejecutivo de Sirmes, Yuri Lazarte.

Informó que hay hospitales de primer nivel, por ejemplo, “que ya están con más del 50 del personal que ha sido aislado o con baja y están a punto de cerrar y hay otros hospitales que están con un 30 a 40 por ciento de personal infectado que disminuye la capacidad para responder”.

Hace dos días, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, anunció 270 nuevas contrataciones en personal de salud para los hospitales del Norte y del Sur, ambos centros para Covid-19.

En tanto, el Gobierno comenzó con el proceso de contratación para 5 mil profesionales en salud en todo el país que trabajarán en la lucha contra el coronavirus, entre especialistas, médicos generales, licenciadas en enfermería y auxiliares por un tiempo de 89 días. Además, permitirá la contratación de graduados para apoyar ante la deficiencia de personal que se tiene en el país por la bajas.

Lazarte cuestiona la medida, considerando que son “medidas desesperadas de parte de las autoridades que no están tratando de encontrar una salida”. Añadió que esta “medida urgente” podría llevar también “a tener que cerrar muchos centros hospitalarios”.