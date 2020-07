Pomacusi: «Claro que tengo miedo (…) voy a luchar, no es mi tiempo de irme»

El conocido periodista cruceño José «Pepe» Pomacusi, infectado por el Covid-19, lucha contra el virus como miles de bolivianos. Empezó a sentir los síntomas desde el 1 de julio y ya recibió plasma hiperinmune. Pomacusi, está internado en la clínica, Incor en condición estable y en horas pasadas con buen estado de ánimo conversó con su compañera de vida y de profesión, Jimena Antelo, en el programa de radio que ambos conducen.

«Claro que tengo miedo, y no un miedo pequeñito, un miedo gigante» confesó en el programa, a tiempo de señalar que recibe el tratamiento adecuado y ratificar su confianza en los médicos que lo atienden.

«Hoy miércoles 8 (ayer) ya recibí plasma. Y no sé que parte de mi cuerpo falta que me pinchen (…) Voy a luchar, que me pinchen todo, no es mi tiempo de irme», expresa Pomacusi en su red social.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

eju.tv /l.m.

Fuente: José Pomacusi