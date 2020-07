Presidenta Áñez está bien de salud, pese a la leve afección en la laringe

La presidenta Jeanine Áñez presentó, en la víspera, un cuadro de “tos ocasional”, debido a que realizó varias actividades. Sin embargo, hoy “se encuentra en muy buen estado en general”, siendo aún asintomática, a una semana de confirmarse que padece de Covid-19.

“La presidenta se encuentra en muy buen estado en general, asintomática. Ayer presentó un cuadro de tos ocasional, eso debido a que la presidenta tuvo mucha actividad laboral, lo que insinúa que hay una pequeña inflamación en la laringe, que ocasionó una tos ocasional y disminución en el tono de su voz”, comentó el médico que la atiende, Andrei Miranda.

Hace siete días se confirmó que la jefa de Estado contrajo coronavirus, al igual que gran parte de su Gabinete de ministros, que resultaron infectados, según el Gobierno, por los viajes que realizaron a las regiones más afectadas por la pandemia.

“Actualmente, la paciente se encuentra asintomática, en buenas condiciones y buen estado anímico. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dificultades respiratorias y a nivel pulmonar se encuentra sin alteraciones, aspecto comprobado mediante una tomografía realizada los días anteriores”, agrega el reporte médico.

Concluye que “en este momento la presidenta se encuentra en muy buenas condiciones generales, haciendo sus actividades cotidianas y con una tolerancia mucho más importante a la actividad física”.

Áñez permanece aislada en la residencia presidencial de la zona de San Jorge en La Paz, pero sigue desarrollando sus labores, participando de actos de forma virtual, tal el homenaje a La Paz y el lanzamiento del ‘Crédito 1, 2, 3’.

Fuente: El Deber