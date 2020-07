Presidenta anticipa resultados de las auditorías por el caso respiradores

La presidenta Jeanine Áñez anticipó que en un breve plazo se contará con resultados de las auditorías que se hizo al proceso de adquisición de los 170 respiradores españoles. En mayo pasado instruyó al Viceministerio de Transparencia que inicie con las investigaciones.

«En este momento ya la investigación (por el caso respiradores) está en curso, yo creo de que muy pronto nosotros vamos a tener los resultados (de las auditorías)», manifestó la Jefa de Estado en una entrevista con la red Unitel.

Según la investigación de la Fiscalía de La Paz, la compra irregular provocó un daño económico al Estado de $us 3 millones.

Se compraron respiradores a un costo de $us 27.683 la unidad, cuando la empresa GPA Innova dijo que comercializa cada equipo en $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y 10.000, en su versión avanzada. En ninguno de los tres precios, se acerca el monto pagado por el Gobierno de Bolivia.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público dijo que la investigación ya está al 90% de avance y que falta tomar declaraciones del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la entidad que financió la compra.

