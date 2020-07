Prueban en la Argentina un antiparasitario para evitar que el coronavirus avance en el organismo

clarin.com

Se trata de una droga de producción nacional que ensayarán con 135 voluntarios. El proyecto lo lleva adelante el Hospital Universitario Austral.

La búsqueda es clara: adultos de 18 a 60 años que den su consentimiento informado. No se aceptarán voluntarios sanos; solo pacientes con coronavirus diagnosticado, que además tengan síntomas leves de la infección. Podría parecer un aviso del diario, pero es lo que expresa la ficha técnica colgada en la US National Library of Medicine en relación a un nuevo ensayo contra el SARS-CoV2, que comenzó a hacerse en el Hospital Universitario Austral para probar una droga que no es novedosa en el abultado mundo de la farmacéutica, pero suena a noticia fresca en el contexto de la pandemia: la nitazoxanida.

Se trata de un remedio eficaz para el tratamiento de infecciones bacterianas y virales, pero principalmente se utiliza para frenar diarreas en niños y adultos causadas por parásitos. El objetivo de este proyecto llevado a cabo por expertos del Austral, con el investigador Marcelo Silva a la cabeza, y en alianza con el laboratorio Roemmers (que produce este fármaco), es desarrollar un plan efectivo de evitar la progresión de la infección por Covid-19 en quienes la transitan en forma leve o moderada.

Silva explicó a Clarín que «se trata de una droga que ha mostrado buenos resultados in vitro. Además, en el caso del MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) mostró un grado de eficacia clínica». Ya los están aplicando en 7 pacientes y la idea es que del ensayo participen 135 voluntarios.

Por cada tres que reciban el fármaco (500 miligramos cada 6 horas) uno no lo hará. Luego se verán los resultados. Creen que en un mes podrán tener las primeras conclusiones. Medirán la carga viral a la semana, a los 14 días y a finalmente a los 35.

La nitazoxanida se suma, así, al listado de fármacos y tratamientos que se están probando en todo el mundo para paliar el coronavirus. Algunos van siendo descartados por ineficaces, mientras que otros se siguen usando, en vistas de disminuir los síntomas respiratorios que presentan los pacientes más severos. Y hay un grupo de tratamientos bien ambiciosos que apuntan, por ejemplo, a cortar de cuajo la replicación del virus en el organismo.

Varias de esas drogas conforman las líneas de investigación de los estudios internacionales Recovery (Universidad de Oxford) y Solidarity (de la OMS), del cual participa la Argentina. Se suman al ensayo que consiste en administrar plasma de convaleciente a personas infectadas para dotarlas de anticuerpos, y a la incesante búsqueda mundial de una vacuna efectiva contra el Covid.

Pero volviendo al ensayo con nitazoxanida, según se describe en el protocolo, serán enroladas 135 personas, de las cuales una parte recibirá la droga y el resto, placebo, lógicamente en forma aleatoria (o randomizada). En investigaciones de este tipo, los estudios en los que un porcentaje de los pacientes reciben una droga «falsa» o, más bien, «vacía», son considerados los más seguros y precisos.

En cuanto a los plazos, si bien el estudio comenzó a fines de junio y en estos días podría haber algunas conclusiones provisorias, se esperan para mediados de septiembre los primeros resultados. Y recién a fines de octubre, la finalización del ensayo.

Desde Roemmers informaron que «el desarrollo de esta investigación, diseñada, coordinada y realizada en nuestro país, está metodológicamente basada en estándares internacionales y las evidencias científicas que genere sumarán un aporte al desarrollo de la ciencia».