Pueblo Weenhayek tiene 29 sospechosos de Covid-19

Según un reporte del Centro de Salud Caipirendita, al momento el pueblo indígena Weenhayek tiene 29 casos sospechosos de coronavirus. El representante del pueblo indígena, Ramón Paredes, solicitó apoyo del Gobierno, con alimentos y medicamentos, para afrontar el avance de la pandemia.

«Solicitamos alimentación y material de bioseguridad porque nos encontramos en una zona tripartita y necesitamos esos elementos. Al parecer no existimos en el mapa de Bolivia», contó Paredes al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) del Cejis.

El líder indígena agregó «toda esta situación es alarmante porque no contamos con apoyo, las postas sanitarias están colapsadas, los médicos y enfermeros no cuentan con ítems, no hay medicamentos o pastillas para el dolor o los síntomas que se presenta en cada persona».

Las personas sospechosas de portar el virus se encuentran aisladas en cuarentena en sus domicilios, esperando los resultados de laboratorio, debido a que el centro de salud colapsó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El pueblo indígena Weenhayek se ubica entre los municipios de Yacuiba y Villa Montes, en Tarija; cuenta con 3.322 habitantes autoidentificados como parte de la comunidad indígena, según los datos del Censo de 2012.

Paredes relató que uno de los principales ingresos económicos del pueblo Weenhayek proviene de la pesca que realizan en el río Pilcomayo; sin embargo, al momento no se levantó la veda a pesar de las diferentes solicitudes y protocolos que presentaron para retomar esta labor, por lo que no tienen con qué solventar los gastos que se generan con las personas enfermas.

Fuente: paginasiete.bo